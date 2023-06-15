未來求職料須識用AI

港80萬職位恐受影響 金融零售製造業高危 人工智能（AI）應用遍地開花之際，相關工種亦求才若渴。有調查顯示，現時本港與AI有關的職位大增，較去年飆升逾兩倍、按季計亦升80%。若然拉闊至整個資訊科技（IT）界去看，更出現「工搵人」情況，「每10份工有4份請不到人」，且預期隨着人工智能普及化，一些原本毋須IT經驗的職位亦必須具備編程（Coding）等技能，推算未來5年本港將有逾80萬個職位受影響，當中以金融保險、零售住宿及膳食服務，以及製造業3大範疇較高危！

資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix昨發表《2023年度本港薪酬指南》，發現行內薪酬以從事數據的人士平均加薪9.2%最勁，緊隨其後是資訊科技及數碼，加幅為6.2%，另數碼營銷加薪幅度亦有5%。

值得留意的是，3項工種的加幅遠較本港過去12個月2.1%的平均通脹為高，「跳槽」計的話，去年平均加幅更介乎20至50%。

IT界四成工作請唔到人 與此同時，據Venturenix統計，本港目前每月平均有近4,000名IT人士求職，惟市場上的相關工種卻多達7,400份，換言之「每10份工有4份請不到人」，求職機會遠勝銀行及金融、教育以至酒店餐飲業。至於在主要求職平台，搜索列明要懂得使用生成式AI或ChatGPT的職位亦大幅上升，由去年不足10份激增至今年逾400份。在「人才荒」之下，企業亦為此作出應對，除了「高薪挖角」，同時降低中高級職位年資要求，加快年資較少的IT人才升職速度。

調查又提到另一有趣現象，就是隨着現時社會正踏入疫情復常及高息環境的特殊時期，IT人才的招聘需求亦由過往幾年的IT業及加密貨幣行業，移師至酒店、零售、消費品、餐飲等傳統實體行業。Venturenix總監袁益霆解釋，雖然近期見到不少科網巨擘及幣圈公司削減人手，但此消彼長的是，不少受疫情影響的行業卻重新招聘IT人才擴展業務，因而出現上述情景。

袁益霆又指，不懂使用AI，甚至完全不懂得程式碼的文職員工，將會在未來數年間逐漸遭淘汰，以香港330萬就業人口計，高達25%比率，亦即逾80萬個職位在未來5年將受影響。

資料輸入員客服勢被淘汰 同時由於應用AI的門檻大幅降低，一些可以簡單以AI取代的工作，如資料輸入員、行政人員、客戶服務等，甚或未來數年間被徹底淘汰，情況猶如數十年前的傳呼機Call台、接線生等。

Venturenix建議，除了員工應該積極提升自己以「保住飯碗」、爭取更好待遇，建議非IT專業人士可學懂編程這項技能；企業及大學也應該積極推動培訓員工，為未來部署。

上述調查總共訪問了120家企業及其內部的數據庫，涉及50家大型企業、41家中型企業及29家小企業。

未來5年AI對各行業職位影響