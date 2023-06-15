內房重組 股權穩定成關鍵

近年內地多家房企先後爆發債務危機，雖然各房企採用不同重組融資方案去化解困局，但仍保留創始人或大股東的話事人角色。國際評級機構標普認為，對於債權人而言，保留開發商創始人參與其中，主要是想將主要股東的利益與債權人綁在一起，一旦創始人出局，難保證房企能否持續經營。