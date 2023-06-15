內房重組 股權穩定成關鍵
近年內地多家房企先後爆發債務危機，雖然各房企採用不同重組融資方案去化解困局，但仍保留創始人或大股東的話事人角色。國際評級機構標普認為，對於債權人而言，保留開發商創始人參與其中，主要是想將主要股東的利益與債權人綁在一起，一旦創始人出局，難保證房企能否持續經營。
融創獲港法院撤清盤呈請
作為融創中國(01918)創始人的孫宏斌，亦有機會在境外債重組後擁有公司30%股份。該企日前修訂重組支持協議，包括把債權人可選擇收取的強制可轉換債的轉換價下調，並把強制可轉換債總規模限制增至最多22億美元等。債轉股加碼消息帶動下，其股價昨逆市收升1.41%，傍晚再迎優先票據持有人對公司提出的清盤呈請已獲本港法院頒令撤銷的公告。
同樣違約的龍光集團(03380)據報正考慮在重組方案中新增約15個項目，用作支付重組項目的資金，加上已投放的6個項目，共計將有21個項目投放到重組方案當中。
摩根資產管理認為，內房行業復甦緩慢，且國有開發商與民營開發商的反彈力度有巨大差異。不過，恒指公司發表報告指，隨着內地在6月對樓市限購措施適時優化調整，帶動內房股急升，恒生地產及物業管理指數和恒生港股通物業服務及管理指數6月以來均錄逾9%升幅，跑贏大市。
成都8地拍賣成交94億
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