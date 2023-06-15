中資純電動車泰國市佔70%
隨着內地電動車市場需求逐漸飽和，中國電動車生產商早已部署進軍國外市場。其中，中國純電動汽車（EV）廠商積極開拓泰國市場，據報已佔據泰國純電動汽車市場高達70%份額。
泰國政府從去年開始，以本地化生產為條件，最多支付15萬泰銖作為純電動汽車銷售補貼，中國企業正是利用泰國政府的補貼等，在泰國建立基地，作為進攻東南亞市場的試金石。而能完全滿足一系列補貼條件的比亞迪股份(01211)，今年3月在泰國的純電動汽車銷量為6,262輛，按年增長9.7倍，創出新高，其中比亞迪「ATTO 3」佔近四成。
至於率先進入泰國市場的中國大型車企上汽，將與泰國最大財團正大集團（CP）成立合資企業，以「名爵（MG）」品牌在泰國國內銷售純電動汽車。
理想周賣8400輛新高
此外，內地汽車市場在政策支持下保持活躍度。據報自本周五起，深圳福田對個人消費者購買新車可申領補貼5,000至15,000元人民幣，此次活動購車補貼總額為3,000萬元人民幣，按申請順序先到先得。
另邊廂，理想汽車(02015)在社交平台表示，在6月5至11日公司的周銷量再創新高，達到8,400輛，遠超其他新勢力品牌，也超過了榜單中第二至4名的銷量總和。截至6月11日，該企在本月內的銷量已達1.19萬輛。公司創始人、董事長兼行政總裁李想表示，將全面學習華為，又指繼續聚焦高端家庭用戶。
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