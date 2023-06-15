中資純電動車泰國市佔70%

隨着內地電動車市場需求逐漸飽和，中國電動車生產商早已部署進軍國外市場。其中，中國純電動汽車（EV）廠商積極開拓泰國市場，據報已佔據泰國純電動汽車市場高達70%份額。

至於率先進入泰國市場的中國大型車企上汽，將與泰國最大財團正大集團（CP）成立合資企業，以「名爵（MG）」品牌在泰國國內銷售純電動汽車。

理想周賣8400輛新高

此外，內地汽車市場在政策支持下保持活躍度。據報自本周五起，深圳福田對個人消費者購買新車可申領補貼5,000至15,000元人民幣，此次活動購車補貼總額為3,000萬元人民幣，按申請順序先到先得。