瑞士百達估內地推額外寬鬆幣策振經濟

考慮到內銀淨差息壓力及內地樓市疲弱，外界普遍認為中國人民銀行鋪路下調關鍵的中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），即使花旗認為當局較預期提早出手降息，但瑞士百達財富管理估計內地可能採取額外的貨幣寬鬆政策。此外，降息憧憬或帶動基金經理逆向轉買已屆吸引水平的人民幣債券。

財政部港發120億人幣國債 昨日離岸人民幣匯價兌每美元續徘徊在7.17低位，在岸人民幣昨下午4時半收報7.1576，按日跌40點子。由官方開出的中間價報7.1566，亦微跌68點子，兩者均再創逾半年低。

滙豐資產管理表示，愈來愈多迹象表明內地決策者將採取更多措施支撐經濟，中國主權債券看起來甚有吸引力。中國財政部昨在港發行今年首批國債，面向專業投資者招標發行總值120億元離岸人民幣國債，年期為兩年、3年及10年，發行利率為2.2厘、2.3厘及2.71厘，分別超購2.62倍、3.52倍及4.11倍。

市傳俄羅斯聯邦儲蓄銀行計劃今年發行人民幣債券，該行財務總監Taras Skvortsov對外稱，年初至今旗下人民幣存款組合已累增1.5倍，尤其看到私人客戶對人民幣存款的需求狂增，紛紛將儲蓄由美元及歐元轉為人民幣，惟年底前情況或有變，屆時該行如有合適機會將發行人民幣債券。為減少對美元及歐元的依賴，據報該行客戶昨起可開立帳戶使用印度盧比。

官員擬徵商業救市意見 當下中國穩經濟手段或更受關注，政府官員擬密集召開基調異常緊迫的會議，就如何重振經濟向商界領袖和經濟學家徵求意見，消息指近數周至少進行6次討論，與會商界領袖及經濟學家們已呼籲政府緊急修正政策，採取更以市場為導向，而非計劃式的穩經濟模式，雙方亦達成共識，需推行更多、更協調的貨幣和財政刺激措施。

花旗及高盛均料，MLF和LPR將分別下調約10點子，前者卻憂內地銀行業明年的淨息差及盈利將受負面影響。百達財管亞洲宏觀經濟研究主管陳東也指，消費者信心不足，是經濟復甦主要障礙之一，房地產開發商也欠信心，當局得推出政策措施去扭轉負面情緒。