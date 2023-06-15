日股ETF吸金力5年最強

單周進帳逾61億 圓匯續貶利股市 日本股市氣勢如虹，市場憧憬美國聯儲局和日本央行本周議息均按兵不動，日經平均指數周三續漲483點或1.47%，收報33,502點，實現摩根大通以外不少金融機構的年底目標。於紐約掛牌的iShares MSCI日本交易所買賣基金（ETF）本月已經吸資約10億美元，其中7.87億美元（約61.38億港元）於上周進帳，為5年來單周最多，以該基金今年迄今累積吸資18億美元來看，日股近期人氣之旺可見一斑。

Arm上市傳10企磋商基投 推動日經指數向上的重磅股，繼續有豐田汽車和軟銀集團，周三分別一度續彈8.09%及5.86%，收市仍漲6.28%及4.75%。軟銀籌備英國招牌科企、晶片指令集專利商Arm上市再有新消息，市傳正與軟銀磋商的潛在基礎投資者多達10家，除了英特爾（Intel）外，還有蘋果公司（Apple Inc.）、三星電子、微軟和台積電，磋商尚處初步階段，預期最快8月始能敲定。

事實上，上述ETF的認購期權周一增至21.8萬份，為2021年12月之後的新高。三菱UFJ國際投資信託首席基金經理石金淳表示，日股既受惠美股上揚，亦受惠中國刺激內需，工業機械等與中國經濟相關度較高的股票得以上漲。

央行偏鴿造就套息交易 另一動力是來自通脹重臨使資金憧憬日本經濟正常化。高盛把日本2023年度撇除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI）按年漲幅的預測調高0.3個百分點至2.8%，比日本央行兩個月前的預測高一個百分點，一方面基於高盛早前把3個月及6個月的日圓兌每美元預測分別調低於140及135，另一方面是日本政府抑制汽油價格的政策將逐步退場，因此日本央行下月更新經濟增長及通脹展望時，也不得不上調，屆時或會有貨幣政策的微調。

不過，日本央行行長植田和男上任以來一直放鴿，外界相信就算該行會調整孳息率曲線控制政策，短期內也無望退出負利率，造就日圓融資成本幾乎全球最低，並成為世上進行套息交易時最吸引的融資貨幣（即借日圓買其他高息貨幣）。

資料顯示，日本外資銀行對海外分支的日圓貸款餘額在4月底達到12.9萬億日圓，比2021年底高48%，被視為日圓套息交易大幅活躍起來的表現。NLI研究所高級經濟學家上野剛志稱，強大的套息交易將連同日本持續錄得貿易赤字，使日圓難升，日圓兌每美元昨日低見140.28，每百日圓低見5.5849港元。

事實上，日圓持續疲弱利好出口股，也普遍被視為日股被爆買的主要原因之一。不過，盛寶金融策略師查納納認為，日股依然具吸引力，指中美脫鈎的去全球化環境下，「不論製造業抑或投資者均持續湧入東京」。Nuveen資產管理的基金經理博德曼則更重視上市公司業績、股東回饋是否「交到貨」。

iShares MSCI日本ETF單周資金流向