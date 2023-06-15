美生產物價漲幅低過預期 道指曾插二百

市場觀望美國聯儲局的議息會議結果，美股於周三早段表現各異，道指曾跌200點，報34,011點；標指升10點，報4,379點；納指升35點，報13,608點。

繼此前公布的消費物價指數（CPI）低過預期後，周三公布的美國5月生產物價指數按年升1.1%，同樣低過預期；撇除能源及食品的核心PPI則按年升0.2%。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，隨着勞動市場離職人數減少，預計薪酬通脹將會放緩，並對服務業通脹帶來下行壓力。不過，考慮到核心商品和服務通脹率仍高於長期趨勢，她認為聯儲局今年減息的空間不大。

大摩：熊市尚未完結 雖然近日美股表現強勁，標指已從低位累升逾兩成，進入了所謂的「技術性牛市」。然而，一直唱淡大市的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson卻堅持當前仍然是熊市反彈之中。他認為，以20%升幅作為牛市的定義「並沒有太多價值」，又指當前市況與1946年相似，當時標指的反彈持續了18個月，累計升幅24%，惟最終仍重新掉頭向下，跌破之前低位。

在他看來，近期有一些賣方策略師和市場評論員高呼「熊市已經結束」，這反倒可能是熊市未完的信號。他認為近期升勢除了人工智能（AI）熱潮的推動外，還有市場對於美國利率見頂及美元走弱的預期，但這些因素對企業實際盈利的幫助有限。他此前亦曾警告，企業花費巨額金錢投資AI，可能會導致短期內盈利能力受損。

Logitech CEO將離任 企業消息方面，電腦周邊用品生產商Logitech宣布，公司行政總裁（CEO）Bracken Darrell即將離任，尋求外部機遇。他將於公司留任一個月，以幫助過渡並尋找下一任CEO。Logitech股價早段曾跌11.75%。

歐洲能源巨頭道達爾（Total）宣布，以2.19億美元收購美國天然氣及能源項目基礎建議商NextDecade的17.5%，後者股價曾升36.46%。另外，有市場研究公司數據顯示，百威英博旗下啤酒產品Bud Light在美國的銷量急跌，於截至6月3日止一周的銷量較去年跌同期減少了24%，相信與此前該品牌的跨性別廣告代言人爭議有關。百威英博美股於早段曾升1.91%。