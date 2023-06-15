金管預警港元拆息高位波動

上月初港元拆息大幅波動，金管局總裁余偉文在最新一期《匯思》中表示，美國去年以來連番加息使港美息差拉闊，所引發的套息交易令港匯走弱並多次觸發弱方兌換保證，在港元流動性減低下，拆息亦會逐步上升而趨近美息，強調這屬聯匯制度的設計和預期之內。

他認為，市場參與者因市場環境逆轉而要重新適應流動性下降，且非香港金融市場獨有。近年較深刻的是2019年9月中，美元在岸市場曾出現流動性抽緊，市場在資金管理方面變得更加保守，導致需要拆入資金的市場參與者，資金需求沒有因為利率上升而減少，但有能力拆出資金的市場參與者卻因為擔心市況及資金流向，即使利率上升也沒有積極拆出資金賺取高息。

促銀行做好流動性管理 他稱，這次港元拆息逐步爬升與美國事件不盡相同。然而，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，並不時出現較大幅度的波動。金管局一直與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理工作，包括與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，並作好部署，避免不必要地「閘住」大量港元。

余又提醒銀行毋須擔心「標籤效應」，在有需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排。最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用這些流動資金管理工具。