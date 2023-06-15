恒指倒跌 攜程挫5%藍籌最差

美國議息結果公布前夕，港股缺乏方向，恒指早段曾升119點，高見19,641點後反覆尋底，最多倒跌169點，低見19,352點，全日報19,408點，跌113點或0.57%，結束5日升勢。

國企指數報6,576點，跌41點或0.62%；科技指數報4,052點，升14點或0.35%。港股總成交932億元，「北水」經港股通淨買入15.49億元。

港交所行政總裁歐冠昇表示，近期港股弱勢，主要受環球市場宏觀因素影響，港幣─人民幣雙櫃台模式下周一推出，相信首日人民幣櫃台的交易量未會十分顯著，但強調新模式需時發展，亦為長遠戰略，現正努力推進將人民幣櫃台納入港股南向通，期望能盡快公布。

主席史美倫補充，雙櫃台是推動人民幣國際化進程，未來會提供更多人民幣產品，以配合市場需要。另外，原定上半年推出的新股平台FINI延期。歐冠昇預期將於下半年推FINI，推出前須確保各方持份者已作好準備。