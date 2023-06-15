產經

恒指倒跌 攜程挫5%藍籌最差

歐冠昇表示，正努力推進將人民幣櫃台納入港股南向通。 歐冠昇表示，正努力推進將人民幣櫃台納入港股南向通。
歐冠昇表示，正努力推進將人民幣櫃台納入港股南向通。
美國議息結果公布前夕，港股缺乏方向，恒指早段曾升119點，高見19,641點後反覆尋底，最多倒跌169點，低見19,352點，全日報19,408點，跌113點或0.57%，結束5日升勢。
國企指數報6,576點，跌41點或0.62%；科技指數報4,052點，升14點或0.35%。港股總成交932億元，「北水」經港股通淨買入15.49億元。
內需股受捧 呷哺彈3%
內銀股拖低大市，招商銀行(03968)跌2.5%，報36.75元；工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及建設銀行(00939)分別跌2.35%、1.58%及1.37%，報4.15元、3.11元及5.01元。
大型科網股個別發展，小米集團(01810)下跌0.73%；阿里巴巴(09988)跌0.64%至85.15元；美團(03690)跌0.54%至127.3元。騰訊控股(00700)則升0.23%至345.6元。
另外，攜程集團(09961)回吐5.2%，是表現最差藍籌；至於創科實業(00669)報81.6元，升4.01%，表現冠絕藍籌。
市場憧憬內地或推出一籃子刺激措施支持內需及內房行業，呷哺呷哺(00520)及海底撈(06862)分別借勢反彈3.17%及1.38%，報4.55元及17.62元；另華潤啤酒(00291)彈1.15%至52.6元。
昨日慶祝上市23周年的香港交易所(00388)上升0.32%，收報311.2元。另外，高盛把港交所目標價由原來的410元調低至400元，但維持「買入」評級。
新股平台料延下半年推出
港交所行政總裁歐冠昇表示，近期港股弱勢，主要受環球市場宏觀因素影響，港幣─人民幣雙櫃台模式下周一推出，相信首日人民幣櫃台的交易量未會十分顯著，但強調新模式需時發展，亦為長遠戰略，現正努力推進將人民幣櫃台納入港股南向通，期望能盡快公布。
主席史美倫補充，雙櫃台是推動人民幣國際化進程，未來會提供更多人民幣產品，以配合市場需要。另外，原定上半年推出的新股平台FINI延期。歐冠昇預期將於下半年推FINI，推出前須確保各方持份者已作好準備。
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