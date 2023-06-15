基金：客戶要求中國以外投資產品

中國經濟增長放緩，加上地緣政治風險升溫，似乎讓投資者對中國市場的興趣降溫。英媒引述基金經理表示，客戶對於中國以外的亞洲投資產品需求正在提升，這將會是30多年前亞洲（日本除外）投資概念流行以來、亞太市場最大的結構性轉變。

報道引述法國巴黎銀行資產管理投資專家劉閔悅指出，投資者擔心地緣政治，國際客戶已開始發起徵求建議書（RFP），要求提供涵蓋亞太地區，但不包括中國及日本的投資基金，該行已正在跟客戶討論有關中國除外的亞洲投資產品，「這明顯反映投資者對這些產品有興趣」。

更甚者，JO Hambro資本管理高級基金經理Christopher Lees表示，有潛在客戶曾要求一些「中國除外的新興亞洲及親美亞洲聯盟產品」，作為一種可以受惠有關地區增長，同時把敞口集中在一些與美國有密切聯繫地區的方法。

他續說，客戶對於地緣政治有不同看法，但相信大部分均認同中美之間的摩擦不會就此消散，更多客戶相信可以透過澳洲、日本或南韓等其他市場，以增加中國敞口。

日立傳縮減內地生產 雖然如此，他認為市場對於中國除外的投資產品需求增加，並非出於地緣政治考慮，只是很多新興市場投資者認為中國在明晟或富時指數的權重太高，越南、泰國及印尼等市場比重太少。

另外，有日媒指，疫情造成的晶片荒及生產活動中斷，迫使日本家電企業包括日立製作所及三菱電機，正在調整於中國的供應鏈。

據報，日立之前面向日本市場的空調產品有七成在內地生產，如今該企決定把部分生產轉移回日本，2024財年內在日本生產比例增至50%。