輪商精選：看好攜程吼16020
攜程集團(09961)自月初染藍後持續升勢，昨日錄得4連升，逼近300元關口，踏入6月以來累積升幅逼近20%。分析指，攜程可望受惠內地休閒旅遊需求增長，而航班運力恢復，酒店房價上升以及出境旅遊業務亦有利銷售及盈利復甦勢頭。
走勢上，攜程今年來分別於1月及3月時兩次上破300元關口，惟升抵320元後均見獲利回吐壓力，看好的投資者或可先留意300元整數關阻力。由於正股近日已累積一定升幅，現階段追入可留意較保守條款，以控制風險，當中可參考攜程認購證16020，行使價319.08元，實際槓桿約2.3倍，2024年12月到期，年期較長，適合中線看好部署。
比亞迪睇升揀66483
另一隻較強勢股份為比亞迪(01211)，上周五收復250元關後本周進一步做好，昨再創2月初以來高位。如投資者看好正股可參考比亞迪牛證66483，收回價234.9元，實際槓桿近9倍。如認為比亞迪或未能守穩250元，看淡可留意貼價比亞迪熊證52188，收回價268.8元，實際槓桿14.8倍。
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