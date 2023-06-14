「NOVO LAND」致力將藝術融入生活

設101件藝術品自幼薰陶 培養孩童美學觸覺 藝術源於生活，也是滋潤身心靈的養分。新鴻基地產（新地）屯門兆康「NOVO LAND」，以北歐式幸福及健康生活為主題，致力於屋苑內建立共享藝術社區。為將自然及藝術全方位融入生活環境，屋苑聯同數十名本地藝術家，合力創作出101件藝術品，期望透過日常生活的薰陶，沉浸式體驗美育，締造舒適愜意的居所之餘，為兒童提供優質的成長環境。

「我愛【北歐風】」助遊歷五國 藝術除了是情感交流的形式，亦有心靈療癒之效。本地藝術家王丹媚（Elisa Art）所創作的壁畫「我愛【北歐風】」置於兒童活動室之中。她希望透過作品所勾畫的特徵帶大家遊歷北歐五國，包括冰島的糖果雪山、散發幸福極光的挪威峽灣、與大自然及動物融洽相處的瑞典、排列着彩色小屋的丹麥，而作品以7個藝術元素及7個設計元素而成，則與芬蘭作為「美感大國」的特徵相符。

「自然之息」宣揚欣賞綠意環境 港人生活節奏急速，容易忽略身邊的美好事物。本地藝術家Bao Ho透過大型壁畫作品「自然之息」，以小女孩抱擁周圍的動植物為主角，寓意人與大自然之間的關係密不可分，提醒住客多欣賞大自然，同時重視身心靈健康，實現全人健康生活。「NOVO LAND」提供一個舒適休閒、充滿綠意的環境，與Bao的作品風格不謀而合。Bao指：「希望我的壁畫能讓住客細意欣賞，並留意四周的自然風光，拉近人與大自然的關係。」

破天荒獲3個國際級健康認證 「NOVO LAND」是屯門歷來最大型私人住宅發展項目，將以人為本及可持續發展的概念引入整體設計，尤其重視住戶身心健康。新地工程管理部策劃總監伍則堅表示，這是全港首個住宅發展項目同時獲得三個國際級健康認證，包括《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》Version2預認證（以金色級別為目標）及Fitwel健康建築「二星級」認證，奠定項目為綠色健康居所的新指標，構建北歐式簡約、悠閒、舒適的理想生活環境。

為切合現今年輕一代對健康生活的追求，新地「NOVO LAND」創造獨一無二的藝術屋苑社區，在屋苑內的各個空間及位置精心布局，巧妙地安插一眾本地藝術家的雕塑、繪畫、裝置藝術及大型壁畫等，規模之大，儼如一座藝術館，住戶走到每個角落亦能感受周邊的藝術氛圍，隨時隨地開拓心靈「Wellness」健康生活之旅。

圍繞4大優質生活領域創造 是次新地邀請到資深藝術家林旭輝擔任項目的藝術總監及策展人，負責統籌及規劃尊屬藝術社區。他指，屋苑會所以「瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊」為藍圖，藝術品則圍繞4大優質生活領域和正向價值觀——歡樂和諧、全人健康、綠色生活及愛在家園。林旭輝認為，要掌握美感最適宜置身於「美的環境」，透過自少薰陶，自然能培養創造力及藝術美感。

為年輕藝術家搭建創作平台 他特別提到，是次計劃讓本地藝術界有更多發揮空間，為年輕藝術家搭建一個創作及展示的平台，有助推動本港成為文化藝術之都，亦希望在屋苑打造「美育基地」，向芬蘭借鏡，通過美感教育提高生活的幸福感。他又笑言，「今次任務可謂責任重大，整個創作的過程經歷了長時間的討論，挑戰新與舊的觀念，作品融合了大自然的能量。」在各項藝術品的加持下，屋苑的風格與時並進，獨樹一幟。

定期舉辦藝術導賞及工作坊 屋苑的會所「NOVO Resorts」未來將會定期舉辦藝術導賞及提供創意工作坊，以培養兒童對美學的欣賞。本地藝術家王丹媚表示，「舉辦之活動會教導小朋友如何利用14個藝術及設計元素，去欣賞每件藝術品所呈現的美感，讓他們成為『小小導賞員』，鼓勵他們將美感體驗向家人分享。」從而製造優質的親子時間，實踐愛在家園的理念。

藝術家王丹媚的作品「我愛【北歐風】」以14個藝術及設計元素創作而成。 身兼策展人的林旭輝，筆下兩幅壁畫「曉藍鵲」及「與藝共舞」構成雀鳥互相對唱的場景。 藝術家Bao Ho期望通過「自然之息」營造出舒適休閒，讓心靈喘息的氛圍。 噴漆塗鴉畫家曾昭昶（Uncle）藉黑白拼貼手法創作出壁畫「活力之舞」，置於健身室中。 「蛙王」郭孟浩的作品「蛙托邦拱門」屹立於NOVO LAND大門口。