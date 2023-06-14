二手紛見紅 海濱帳蝕18萬

美聯鄭嘉邦稱，為加快放售步伐，部分業主願意擴闊議價空間，上述單位為10座中層B室，實用面積約439方呎，原以550萬元放售，減價33.2萬元獲外區上車客購入，呎價約11,772元。原業主2019年以535萬元購入。

薈蕎傳5年貶150萬

沙田薈蕎再錄蝕讓，市場消息透露，屋苑一個低層單位，實用面積約389方呎，一房連士多房設計，上月底以620萬元放售，市傳減至610萬元沽，呎價約15,681元。原業主持貨近5年，帳面貶值近150萬元或約19.5%。