二手紛見紅 海濱帳蝕18萬
二手樓價回落，大型屋苑都要蝕賣。荃灣海濱花園中層有裝修單位減價至516.8萬元售出，單位約4年帳面貶值約18.2萬元。
美聯鄭嘉邦稱，為加快放售步伐，部分業主願意擴闊議價空間，上述單位為10座中層B室，實用面積約439方呎，原以550萬元放售，減價33.2萬元獲外區上車客購入，呎價約11,772元。原業主2019年以535萬元購入。
薈蕎傳5年貶150萬
沙田薈蕎再錄蝕讓，市場消息透露，屋苑一個低層單位，實用面積約389方呎，一房連士多房設計，上月底以620萬元放售，市傳減至610萬元沽，呎價約15,681元。原業主持貨近5年，帳面貶值近150萬元或約19.5%。
清水灣傲瀧續錄貶值個案。消息稱，項目2座三房戶市傳以1,438萬元易手，約5年帳面跌價逾11%。世紀21奇豐廖振雄稱，西貢北港村雙號村屋連花園分層單位以540萬元成交，原業主持貨約5年，帳面虧蝕19萬元。
中原許偉業則指，青衣明翹匯2座低層E室兩房戶去年10月以788萬元放盤，減至619.8萬元獲換樓客購入，呎價約14,863元，不足4年帳面僅升值20萬元。
沙田第一城再錄做價不足「5球」成交。該行黎宗文稱，屋苑46座中層C室兩房戶3月時開價約540萬元，剛售488萬元，呎價約16,053元。
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