3區新盤蓄勢搶客

入場費531.9萬 莊士中國地產部助理總經理陳慶光稱，弦岸首批貼市價推出，提供13伙開放式戶及37伙一房，實用面積205至317方呎。價單設3種付款方法，即供最高享16%折扣，折實售價531.9萬至875.4萬元，折實呎價25,945至27,790元。項目部署月內開售。他相信，市場已消化加息的影響，料今年樓價有約5至10%升幅。

莊士地產代理營銷策劃經理陳家寶稱，樓盤今日起對公眾開放示範單位及收票。首批入場戶為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實呎價約25,946元。一房折實入場費710.9萬元。是次首批包括低層至中高層單位，所有開放式戶折實價均屬「5字頭」。另亦提供備用第一按揭貸款予買家，貸款額最高為成交價80%。

港島區已逾一年半未有全新盤以價單賣樓，鴨脷洲對上開價的逸南，於2021年5月推出首批折實平均呎價約25,228元。

NOVO LAND 2A次輪推223戶 新界上車盤銷情保持熾熱，新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第2A期將於周六次輪推售223伙，折實平均呎價14,145元。項目次輪銷售結束後，預料3個月後先再推出屬該期數樓王的Charlot第1座，相信售價會更進一步。

YOHO Hub C期或下月出擊 他預告，集團旗下元朗站The YOHO Hub第C期有望緊接於7月推售。新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期將發售單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、164伙兩房戶及30伙三房戶，折實價336.09萬至946.81萬元，折實呎價12,779元起。按定價計整批單位市值逾16億元。次輪銷售安排與首輪大致相若，截票時間為明日晚上8時，暫已錄超額認購。

同系大埔白石角University Hill第2B期昨再錄兩宗成交，共涉1,209.41萬元，月內交投量增至16宗。最新沽出優景閣第6座11樓B5室，實用面積457方呎，成交價862.36萬元，呎價約18,870元。

瑜一‧天海周六賣66單位 九龍區豪宅盤軟銷持續，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海落實於周六以價單形式發售66伙及下周一招標出售24伙。該集團銷售總監封海倫指出，將招標發售的單位包括5伙全新特色戶，包括第1A座1樓D室連平台單位及4伙向南頂層四房戶。

該集團銷售總經理陳慕蘭指，將以價單形式發售的單位涵蓋一房至三房間隔，折實價798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價21,948至31,137元。為配合該盤銷售部署，項目聯同美聯物業向買家送出置業優惠。