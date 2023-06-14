●中國最大的第三方電動車充電服務商、美國上市的能鏈智電公布，收購香港光電89.99%的股權。香港光電是香港專業的太陽能光伏電站產品及設計的一站式服務供應商，在港建設的太陽能工程超過600個，目前市佔率約32%。能鏈智電創始人及首席執行官王陽表示，是次收購可以切入香港分布式太陽能電站板塊，是公司業務拓展的重要一步。