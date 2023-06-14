簡訊一覽
●滙豐控股(00005)昨日宣布，決定將逐漸退出新西蘭財富管理及個人銀行業務，並會在未來數年內分階段結束業務。新西蘭滙豐則稱，昨日起將不再接受開設任何新轉帳或儲蓄帳戶，但仍可以繼續照常交易；另昨日起不再接受任何新住房貸款申請，不再接受新信用卡登記，現有信用卡最後交易日是11月30日。
●中國最大的第三方電動車充電服務商、美國上市的能鏈智電公布，收購香港光電89.99%的股權。香港光電是香港專業的太陽能光伏電站產品及設計的一站式服務供應商，在港建設的太陽能工程超過600個，目前市佔率約32%。能鏈智電創始人及首席執行官王陽表示，是次收購可以切入香港分布式太陽能電站板塊，是公司業務拓展的重要一步。
●新興光學(00125)預計，截至今年3月底止年度將錄得虧損約3,000萬至3,500萬元，而2022年度錄純利約900萬元，按年業績盈轉虧，主要是預期集團的已識別長期資產將錄得非現金減值虧損約2,500萬元，且營業額按年跌約20%。
●澳門勵駿(01680)與日本人Shundo Yoshinari簽訂意向書，擬以總代價4,500萬美元（約3.51億港元）向他出售在老撾經營娛樂場及酒店業務的子公司Savan Legend。勵駿解釋，儘管該老撾業務在去年錄得盈利，但其財務表現並不穩定，且受到日益嚴苛的限制。倘出售事項落實，公司可獲更多財務資源重新分配予其澳門業務。
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