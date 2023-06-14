瑞銀料半導體業收入快步升軌

瑞銀台灣證券半導體分析師林莉鈞估計，半導體產業收入在5至6月觸底，而重新補貨的上升周期一般持續12至18個月，預期直到明年底，行業將會步入另一個加速增長的上升周期。雖然許多公司股價已開始反彈，但她仍對明年的增長機會感到興奮。

她提及中國半導體行業本地化的趨勢，由於出口管制，最近數月當地重新專注在製程較為落後（Trailing edge）的晶圓代工領域，留意到內地很多二、三線製程較為落後的代工廠購買大量設備。她又引述該行對於約150名來自內地不同行業的採購人員進行調查，指即使現在晶片供應沒有緊張，過去兩年的晶片荒依然驅使企業有強烈意願去實現供應鏈多元化。

林亦估計，單是生成式人工智能（AI）GPU（圖像處理晶片）可以為整個代工行業帶來大約低單位數至中單位數的收入增長。

內地科企盈利有望恢復 瑞銀中國互聯網研究主管劉源則表示，中國互聯網股份在過去兩三年面臨本地監管政策、宏觀、地緣政治及競爭等挑戰，年初至今，除了監管外，其餘3方面的逆風都有所增加。不過，隨着中國經濟逐步恢復，加上部分公司透過成本控制實現更高效率，有望看到中國互聯網公司盈利有更佳恢復。

劉源指出，一些投資者看法可能因回望過去兩三年而變得悲觀，但是這種觀點有理由改變。過去許多公司受惠於移動網絡的發展，認為不能只着眼於疫情或地緣政治等拖累，而是放眼於每10年、15年才出現一次的新科技產品周期、計算周期。他又稱，生成式AI的出現令所有公司都非常興奮，指「如果現有平台有一半能夠在下一個周期幸存下來或蓬勃發展，那已經非常好」，並認為投資者正在試圖弄清楚哪些公司將成為下一個周期的贏家。