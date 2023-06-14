台股14個月最強 外資掃貨近百億

台灣股市連升3日創新高，台加權指數昨日開盤即站上17,000點大關，在大型電子權重股帶動下，全日大漲261.23點或1.5%，以17,216.6點收市，為相隔14個月重返萬七關收市，也創14個月以來新高，成交金額3,502億元（新台幣‧下同；約895億港元）。

佔台股成交逾一半的「三大法人」合計淨買入437.96億元（約112億港元）。當中外資和自營商昨日分別淨買入377.38億元（約96億港元）和51.65億元；投信（基金）淨買入8.93億元。

女股神首度買入台積電 晶片代工龍頭台積電股價昨日大漲19元或3.3%，收報593元，成為台股主要推動力。美國「女股神」伍德（Cathie Wood）的基金ARK Autonomous Technology & Robotic ETF據報於本周一首度買入台積電約1,000萬美元股票。此外，iPhone組裝大廠鴻海漲1.8%，另一間晶片代工大廠聯發科漲1.6%。

分析認為，蘋果公司（Apple Inc.）將在第三季發布新機，以及人工智能（AI）題材繼續熾熱，有望繼續利好以電子工業為主的台股直至下半年，指數可望再向上突破。

美擬延晶片管制豁免期 另外，外媒引述消息指，美國商務部副部長埃斯特維斯（Alan Estevez）上周在美國半導體產業協會（SIA）會議上說，政府有意延長旨在限制企業出售中國晶片與生產設備的出口管制豁免期。該期限原本在今年10月屆滿，一旦屬實，即台積電與三星電子等可維持、甚至擴充在內地的既有生產線。三星電子股價昨日漲1.41%至72,000韓圜。

昨日市場亦傳出，美國手機晶片大廠的高通（Qualcomm）為華為提供5G晶片供應，華為下半年或將發布有5G服務的Mate 60，惟有關消息很快遭華為常務董事余承東證實為假消息。

美國限制其本國和盟國對中輸出高科技，而美國與日本亦聯手推動晶片業發展。日媒報道，日本的晶片商Rapidus向美國國際商業機器公司（IBM）派遣了100名技術人員，目標是掌握電路線寬2納米的時代所需的全環繞柵極（GAA）技術。2納米製程的半導體處理性能被認為比3納米提高10%，耗電量降低兩至三成。