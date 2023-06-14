甲骨文季績指引勝預期

埃利森

雲端計算服務供應商甲骨文上一財季經調整純利按年增長9.91%至46.55億美元（約363.09億港元），業績指引一樣高於市場預期，刺激股價繼周一漲5.99%後，周二早段曾升6.49%。

甲骨文股價今年來乘着人工智能（AI）熱潮累飆逾40%，造就創始人埃利森身家水漲船高，達1,298億美元，首度力壓昔日「世界首富」、微軟創始人蓋茨。埃利森今年個人財富累漲380億美元（約2,964億港元），排名躍升至全球第4，蓋茨排第5。

全年收入3896億破頂 截至5月底止季度，甲骨文收入按年增長16.86%至138.37億美元，勝市場預期，雲服務按年上升53.52%至44.37億美元，附加服務收入按年增長75.87%至14.65億美元；全年計收入達499.54億美元（約3,896.4億港元），為史上新高，雲服務營業額撇除匯率變動影響後增速達到50%。

埃利森稱，雲端服務平台Gen 2迅速成為處理內容生成式AI工作的首選，英偉達（Nvidia）也在用，雲服務上季獲美國國防及情報機關加碼採用，接下來將與初創公司Cohere合作推出一款生成式AI的雲服務，優點包括保障客戶數據訓練的私隱。

財務總監卡茨估計，8月底止本財政季度收入按年增長8至10%，勝市場預期，經調整每股純利1.12至1.16美元，中間值1.14美元符合市場預期，按年增長10.67%。