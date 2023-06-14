日股重上33000 33年新高

豐田軟銀飆5% 追落後 日本股市大翻身再樹立新的里程碑！日經平均指數昨日再收復暌違33年的33,000點大關，漲1.8%，收報33,018點，主要由兩隻大藍籌豐田汽車及軟銀集團「追落後」齊彈約5%所帶動，現在且看技術積累深厚的日本公司能否走出低潮，成為日股新一波且持久的推動力。

豐田擬2027推固態電池 日股昨日最矚目的個股非豐田莫屬，尤其是現今電動車大行其道，市場關注貴為日本招牌企業的豐田備受中美兩國的車企夾擊。豐田昨日宣布，擬於2026年開始推出續航里程更長且充電時間更短的新一代鋰電池，不用20分鐘就能跑1,000公里。

不僅如此，豐田已經取得固態電池關於耐用性的「技術突破」，正設法量產，目標2027至2028年商業化。固態電池是電池內的電解質由目前主流的液態變成固態，令電池變得更小，提高電池系統的能量密度，難關在於經濟實用性。

豐田並無披露有關電池發展大計的成本與所需投資金額，5月出任「BEV Factory」（電動車部門）首任總裁的加藤武郎豪言︰「我們要做的是以電動車改變未來」，擬於2030年前年產170萬輛電動車，為同年豐田全年電動車產量目標的50%左右。正開發高度自動化的生產系統降低新車款的成本，據報連百餘年歷史的流水式作業線也不需要，同時採用特斯拉（Tesla）的車身壓鑄技術去縮減成本。

SBI證券分析員遠藤功治直言，對於豐田要在生產效益追上Tesla的計劃感到意外，「我不知道豐田反攻能否成功，但消息反映該企已準備就緒」。

市場反應亦相當「受落」，推動4月份在全球僅賣出8,584輛電動車的豐田，以接近全日高位的2,174日圓收市，漲5.05%，創去年8月之後的新高。

經歷昨日升浪，豐田與軟銀今年仍分別僅累升19.97%及11.8%，落後累彈26.53%的日經指數。言中日股翻生、曾任職野村證券的名嘴Emin Yurumazu認為，日企不少受惠中美對壘，5隻心水股包括半導體設備大廠東京電子、可望受惠工業回流的工廠機械人巨頭發那科（Fanuc），另外有派息高但市帳率低的日本銀行「一哥」三菱UFJ金融集團，形容它是股神巴菲特押注的5大商事股後，下一隻獲其垂青的日股。

三井住友DS資產管理高級基金經理武內莊平表示，日企應該已進入「加價提高收益、（以加薪）將之回饋員工」的良性循環。該基金公司對日經指數今年底目標為33,500點，下半年波幅料介乎29,100至37,000點。

日經指數氣勢如虹 富瑞予巴菲特5大日本愛股目標價