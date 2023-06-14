廸生預期港零售環境續艱難

截至3月底止財政年度，廸生創建收入增長5.46%至21.3億元。以當地貨幣計算，台灣銷售營業額增長約22.1%，溢利更增62.1%，原因包括積極控制成本及庫存。而在內地，儘管疫情使主要店舖需短暫關閉，零售及批發業務之銷售額以當地貨幣計算仍然升7.6%。

至於香港零售收入則跌2.61%至14.38億元，單計3月底止下半財年為7.56億元，按半年升10.88%，按年亦增長6.25%。公司指出，疫情令到消費者情緒非常謹慎，零售環境仍然極為艱難，儘管今年2月中港全面通關，其正面影響仍不足以彌補該財年前期之銷售營業額的跌幅。

另外，期內由於美國聯儲局快速加息，令全球投資市場惡化及造成極端波動，投資組合錄得5,240萬元虧損。

全年賺2.5億增25% 不過，由於嚴格控制毛利率及各營運層面的成本，廸生創建上財年純利仍升25.72%至2.52億元，每股盈利64.1仙，建議維持派末期息每股27仙，連同中期息全年每股派35仙，以周二收市價計，往績股息率仍有7.74厘。