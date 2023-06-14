廸生預期港零售環境續艱難
從事高檔零售業務的廸生創建(00113)預期，本港零售環境仍持續艱難，股票及房地產市場轉差，加上通脹及息率上升，無疑對消費者之消費產生負面影響。就算香港重新通關，日本和歐洲等貨幣疲弱及給予遊客退稅，高檔商品零售價格相比之下便宜，也會對香港構成激烈激爭。
截至3月底止財政年度，廸生創建收入增長5.46%至21.3億元。以當地貨幣計算，台灣銷售營業額增長約22.1%，溢利更增62.1%，原因包括積極控制成本及庫存。而在內地，儘管疫情使主要店舖需短暫關閉，零售及批發業務之銷售額以當地貨幣計算仍然升7.6%。
至於香港零售收入則跌2.61%至14.38億元，單計3月底止下半財年為7.56億元，按半年升10.88%，按年亦增長6.25%。公司指出，疫情令到消費者情緒非常謹慎，零售環境仍然極為艱難，儘管今年2月中港全面通關，其正面影響仍不足以彌補該財年前期之銷售營業額的跌幅。
另外，期內由於美國聯儲局快速加息，令全球投資市場惡化及造成極端波動，投資組合錄得5,240萬元虧損。
全年賺2.5億增25%
不過，由於嚴格控制毛利率及各營運層面的成本，廸生創建上財年純利仍升25.72%至2.52億元，每股盈利64.1仙，建議維持派末期息每股27仙，連同中期息全年每股派35仙，以周二收市價計，往績股息率仍有7.74厘。
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