畢馬威估港P息無大變動

畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲表示，本周美國聯儲局議息會議可能決定暫停加息，惟就算美國銀行業的問題讓當地不太可能大手加息，以通脹數據距離聯儲局的目標還有一大段距離，相信美國下半年還要加息一至兩次，至於香港的最優惠利率（P）料無大變動。

港銀淨息差表現或勝去年 方海雲續表示，由於貸款重新定價需時，預期今年港銀淨息差表現好過去年。再者，香港作為外向型經濟，隨着外圍息率穩定下來，且中國經濟明顯好轉，對貸款增長俱帶來正面影響，這有望帶動銀行淨利息收入增長。中港兩地通關後，內地訪客來港買保險或理財產品亦有助帶動費用收入增長。

他又說，本地監管機構關注港銀於內地房地產企業的敞口，雖然一些房企債務重組需時，但有見去年港銀已作大額撥備，相信今年相關撥備有所減少。此外，在高息環境下，銀行業利潤將提高，但銀行必須密切監察和管理其貸款組合的信貸風險。

畢馬威整理的數據顯示，去年香港持牌銀行的平均淨息差增長24點子至1.55%，收入及稅前盈利分別增長12.6%及8.9%，至約4,350億元及約1,920億元。年內整體資產增長2.5%至約23萬億元，貸款則微跌0.6%至約10萬億元。

畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）則表示，香港作為國際金融中心的固有優勢依然存在。低稅率和簡單的稅制一直是香港作為國際金融中心賴以成功的基石，而且香港與內地獨特的聯繫，也正是香港這座城市的與眾不同之處。隨着全球貿易和營商環境演變，香港將繼續承擔連接中國內地與世界各地的重要橋樑。