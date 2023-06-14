奧思冀下半年業務返疫前

消費券刺激作用未如以往 公司截至今年3月底止上半年收入按年增加26.7%，至約4.92億元。譚肇基稱，現時的套餐療程未有加價，反而透過優惠活動等吸客增加消費。至於新一輪消費券會否帶動業務表現，他坦言「市民熾熱程度減退，已經未如對上幾期般興奮」，對產品及療程刺激未及以往般大，但會集中資源提早推廣聖誕檔期產品活動。

租金方面，他指公司下半年需要續租約5至6家店舖，估計續租租金或較疫情時低位微升最多5%，且部分業主亦願意維持舊有租金。他同時表示，公司將在銅鑼灣開設GLYCEL旗艦店，主打身體護理、水療等紓緩療程，全層佔地約8,000方呎，料11月開幕，投資額約2,000萬元。

談到內地市場發展，他指公司將在內地繼續物色合適地點開拓美容服務品牌，有機會在南部或大灣區插旗。