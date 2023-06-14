科法斯料今年全球經濟僅增2.2％

信用保險公司科法斯發表題為「期望過高，幻想破滅」的《2023年第二季度國家和行業貿易風險報告》，預測今年和明年全球經濟增長分別僅得2.2%和2.3%，更不諱言「近乎停滯的局面」將持續下去，以美國為首的發達經濟體前景尤為暗淡，而中國經濟的增速亦將低於疫情前的水平。

不僅如此，全球企業未來幾個月將不得不應對價格上漲、信貸環境收緊及國內需求低迷的多重衝擊，勞動力成本卻不斷上升，盈利能力可能下降，大多數發達經濟體企業破產數量已於今年初以來激增，劣勢未來幾個月恐將繼續甚至加劇。

英4月失業率跌至3.8% 英國4月份不計花紅的平均工資超乎預期地按年上升7.2%，漲幅比前一個月的6.8%顯著擴大，原因是最低工資該月開始上調近10%；同月失業率則意外由3.9%跌至3.8%，跟市場預期升至4%相反，市場相信吸收勞動力的新職位主要來自醫療、社會福利和餐旅行業。

對於某些國家來說，加薪是經濟政策成敗的着眼點。然而，市場對於英國以上勞動數據的解讀，就是英國物價上漲壓力提高，英倫銀行下周恐需再度加息，更有分析形容「打工仔的好消息是英倫銀行的糟心事。」

澳洲消費情緒低位徘徊 澳洲西太平洋銀行編製的消費者情緒指數經歷5月跌7.9%後，6月份僅回升0.2%，即使比預期好，也只不過是在低位徘徊。本月的調查於上周一至五進行，而澳洲央行上周二議息，該行指，議息前受訪者的反應樂觀，可是當澳洲央行決定再度加息後，反應就大變臉，民眾對就業的預期轉差最值得關注，而且「未來12個月家庭財務」分項指數則跌2.1%，反映澳洲央行屢屢加息加重按揭供樓負擔。

不過，科法斯稱，史無前例的貨幣緊縮政策對物價影響仍有待觀察，並警告通脹或再度來襲，其中農產品價格值得關注，原因除了俄烏戰爭外，厄爾尼諾現象或將在下半年捲土重來，或使部分地區氣溫上升和農作物失收。