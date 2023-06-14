僅18%港中小企願採混合工作模式

昆士蘭保險香港最新公布的調查結果顯示，隨着大多數企業在今年恢復正常工作安排，相較去年（51%），香港大部分中小企預期更多僱員僅在辦公室工作（63%），料在家工作（WFH）的僱員比例將從去年的28%降至今年的20%，且更少的僱主（18%）預期採用混合工作模式，略低於去年的20%。

該項調查由昆士蘭保險香港委託於去年10月進行，訪問不同行業共422家中小企。調查發現，在新常態下，僱主和僱員繼續就回到辦公室工作的利弊方面各有想法，而僱主之間的意見仍然存在分歧。有40%和38%的僱主稱，在家工作和混合工作模式分別會使僱員心理健康變得更差。相反，有35%和38%僱主表示，在家工作和混合工作模式分別有助於改善僱員的心理健康。

僱主對員工福祉重視減 此外，將僱員健康、安全和福祉視為與其業務最相關的環境、社會和管治（ESG）議題的中小企僱主比例，從2020年的50%逐年下降到去年的43%。另中小企實施的首3項健康措施包括提供靈活工作時間（31%）、關懷禮包（27%）和健康福利（26%），數字較2021年分別為37%、28%和37%均顯著下降。雖然法律要求香港所有僱主提供僱員補償保險計劃，但調查顯示只有55%的中小企知道需要為僱員提供補償保險的類型，這一比例較2021年的67%有所下降。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，調查顯示僱員福祉對香港中小企的重要性愈來愈低，情況令人感到遺憾；強調僱員是企業最寶貴的資產和資源，採取行動並通過各種措施和福利來支援僱員身心健康，是順利進行其他業務活動的關鍵。