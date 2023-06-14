港出口看淡 全年恐零增長

加息累消費 憂外圍不振 貿發局狠削預測 雖然香港已走出疫情，重啟經濟，但景氣復甦不似預期。在外貿方面，香港貿易發展局昨日便下調全年出口增長預測，最差是零增長。該局研究總監范婉兒指出，不少港商因憂慮外圍環境各種挑戰所帶來的影響而態度審慎，而地緣政治局勢持續緊張，也令區內電子產品尤其是涉及半導體的貿易前景不明朗。

商家延推產品 運力未復甦 范婉兒表示，加息周期較市場原預期長，削弱上半年環球消費，加上佔本港出口約七成份額的電子產品市場下行周期亦較長，不少商家延遲推出新產品，而且香港與內地陸路口岸運力復甦不似預期，成出口最大樽頸限制，拖累整體出口。考慮各項因素後，貿發局決定修訂今年香港出口增長預測，由早前的5%，下調到0至2%。由於本港首4個月出口按年下跌16.5%，故要達至全年0至2%，下半年出口增幅亦要有雙位數。

不過，她指出，目前廠商庫存已經明顯減少，換言之有生產需要，廠商對第三季訂單表現信心上升，並回復擴張水平，預期貨運運力再改善，下半年出口可重拾增長。另因應宏觀前景未明朗，商家訂單或往後延，預期第四季及明年首季會有較多急單。

次季出口指數仍未轉正面 對於香港總商會早前將香港出口預測降到跌2%，該局之後是否會進一步下調預測，她稱這要視乎運力的改善情況，及全球需求而定，暫時難以預測。

該局公布今年第二季出口指數升至47.8的兩年高位，較第一季上升8.8，雖顯示出口商的商業情緒連續兩季改善，但未重返50以上的正面區域。今年第二季6個主要行業中，有5個的出口信心好轉。玩具業的指數上升7.5點至55.4；機械業則上升7.4點至50.3，均重返擴張領域；鐘錶業排行第3，上升1.3點至48.8；電子產品業上升9.5點至47.7，是增幅最多的行業；珠寶業亦上升3.8點至47.1；服裝業則下降7.6點至43.9。

然而，調查發現，香港轉口貿易復原速度遜預期，只有約13.4%的相關受訪出口商預期今年貨運量增加，按季大跌23.1個百分點。截至上月底，邊境管制站跨境貨運車和貨櫃車總流量僅回復至疫前六成左右。部分業界代表指出，受制於運力不足，跨境物流運輸成本仍較疫情前高兩至三成，窒礙了復甦步伐。

66%廠商指海外衰退挑戰大 同時愈來愈多出口商關注經濟下行風險，有66.1%受訪者認為，海外市場經濟放緩或衰退對未來3個月出口表現構成最大挑戰，較去年第四季增29.9個百分點。惟廠商對歐美需求仍樂觀，歐盟和美國出口指數亦是5年來首次重返擴張區間，分別報51.4和51.1，按季升9.4點及6.7點。

范婉兒又指，儘管美國針對中國半導體的措施出台，但中美關係緊張局勢已持續一段時間，不少廠商已將供應鏈轉移至東南亞地區，及以離岸貿易應對風險，有關出口沒有大跌，而香港貿易中心地位也沒受影響。

范婉兒表示，加息周期較預期長，削弱上半年環球消費。 貿發局出口信心指數近年表現