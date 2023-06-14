美通脹4%兩年低 凍息機率97% 道指高開

美國聯儲局開始議息之際，勞工部公布，5月份當地消費者物價指數（CPI）按年升4%，漲幅低於預期的4.1%及4月份的4.9%，為2021年3月後新低，而撇除食品及能源的核心CPI按年仍漲5.3%，比市場預期略高。芝商所FedWatch工具顯示，市場透過利率期貨押注本周凍息的機會率升至97.6%，下月加息半厘降至3%、加0.25厘為63.1%。

美股3大指數周二早段做好，道指曾升243點，報34,310點；標指升34點，報4,373點；以科技股為主的納指升132點，報13,594點。

上月財赤2400億美元 美國財政部公布，由於收入下降及聯邦醫療保險（Medicare）開支激增，5月財赤飆至2,400億美元，高於預期的2,360億美元；而去年同月赤字為660億美元。由去年10月至今年5月的本財年首8個月，美國財赤高達1.165萬億美元，前一年度同期赤字為4,260億美元。此外，5月份的收入總額為3,070億美元，比去年同期的3,890億美元大跌21%，可見美國政府續處於嚴重入不敷支的狀態。

外媒報道指，財政部長耶倫將出席眾議院金融服務委員會，據預先發表的講稿指，國會應通過撥款，以支持國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行等國際金融機構，並令上述組織行動更傾向美國利益，以應對中國勢力擴張。

對於美國息口走向，高盛認為美國通脹依然頑固和棘手，故聯儲局仍可能加息，惟若加息可能會使經濟環境更具挑戰性。該行表示，希望通過較預期更軟着陸的方式來渡過難關。

微軟收購動視暴雪遇阻 股市表現方面，多隻龍頭科技股周一表現強勁，台積電ADR勁升、蘋果公司（Apple Inc.）股價創新高、特斯拉（Tesla）連升第12日並創史上最長升浪。標普500指數在去年10月13日低見3,490點後回升，至今累積升幅超過20%，普遍被視為進入技術性牛市。不過，摩根士丹利卻「大潑冷水」，指若聯儲局暫停加息，或會因市場流動性收緊而令升勢終結；又預期今年標普500指數盈利跌16%，明年再大幅反彈。

企業消息方面，美國聯邦貿易委員會周一下午在美國聯邦法院提交一項臨時禁令，阻止微軟完成其對動視暴雪價值690億美元的收購案。該會稱，擔心若允許微軟是次收購，微軟將有權通過價格、遊戲質量、競爭對手產品的體驗或完全拒絕競爭對手參與，將動視暴雪的遊戲產品降級或扣留，又指如允許雙方合併，將難以重建目前的遊戲市場。

除此之外，瑞士諾華製藥（Novartis）同意以每股現金40美元，收購Chinook Therapeutics，料總涉額35億美元，交易將於下半年完成。該企指是次收購有望在腎臟罕有病的高級測試中，增加兩種「有希望的療法」。