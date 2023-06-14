恒指5連揚 科指一個月高閱文飆9%

憧憬內地推新一輪刺激經濟措施，加上科網股顯著反彈，恒生指數周二倒升117點或0.6%收市，收報19,521點，逼近250天牛熊線（19,582點）之餘，大市亦連升5日，累升422點。

恒指昨低開高走，早段低開48點後，曾跌130點，低見19,273點，惟之後逐步收復失地，並一度倒升168點，高見19,572點，大市成交亦較上一日增24%至997億元。北水連續兩日錄淨買入，但金額較上一日跌31.63%，至31.2億元。

中金估港股至少漲10% 中金同樣建議投資者買入港股，料下半年恒指及MSCI中國指數將上漲10至15%，大約一半升勢將由盈利復甦推動，其餘則取決於估值能否提升。

法興則認為，倘若美國聯儲局本周議息沒有加息信號，將有利港股表現，大市被低估情況應會好轉，又較看好日本股市，預期整個牛市直至明年都不會停止。

另邊廂，隨着「港幣－人民幣雙櫃台」模式下周一啟動，財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指，人民幣計價的成交在初始階段佔整體市場比例未必很顯著。此外，瑞銀擬以自身品牌取代瑞信於明年5月在港再舉辦亞洲投資論壇。