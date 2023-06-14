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恒指5連揚 科指一個月高閱文飆9%

港股昨報捷，成交額更按日增24%。（中新社圖片） 港股昨報捷，成交額更按日增24%。（中新社圖片）
港股昨報捷，成交額更按日增24%。（中新社圖片）
憧憬內地推新一輪刺激經濟措施，加上科網股顯著反彈，恒生指數周二倒升117點或0.6%收市，收報19,521點，逼近250天牛熊線（19,582點）之餘，大市亦連升5日，累升422點。
恒指昨低開高走，早段低開48點後，曾跌130點，低見19,273點，惟之後逐步收復失地，並一度倒升168點，高見19,572點，大市成交亦較上一日增24%至997億元。北水連續兩日錄淨買入，但金額較上一日跌31.63%，至31.2億元。
中美關係或現轉機，資金追捧在港股上市的人工智能（AI）股，帶動科指升至一個月來最高，收報4,038點，升93點或2.37%。其中，商湯(00020)飆7.37%、閱文集團(00772)彈9.48%，是表現最好科指成分股。中芯國際(00981)及聯想集團(00992)各升4.65%及5.6%，聯想更是升幅最大藍籌。重磅科網巨擘ATMXJ亦齊齊做好，合共貢獻恒指84點，升幅介乎0.31至2.62%不等。
油股失勢 中海油挫3%
三桶油則逆市下挫，包辦跌幅首3大藍籌，以中國海洋石油(00883)跌3.42%最傷；中國石油化工(00386)及中國石油(00857)則分別跌1.85%及2.1%。
光大證券國際預期，恒生指數下半年延續回穩趨勢，目標看23,000點，又建議投資者下半年重點留意中資金融及內需兩大板塊，以及復甦及收息兩大主題，涵蓋中國銀行(03988)、京東健康(06618)、名創優品(09896)、保誠(02378)、領展房產基金(00823)等，又指一眾在港上市的內地科企首季業績分化，偏好騰訊控股(00700)和美團(03690)。
中金估港股至少漲10%
中金同樣建議投資者買入港股，料下半年恒指及MSCI中國指數將上漲10至15%，大約一半升勢將由盈利復甦推動，其餘則取決於估值能否提升。
法興則認為，倘若美國聯儲局本周議息沒有加息信號，將有利港股表現，大市被低估情況應會好轉，又較看好日本股市，預期整個牛市直至明年都不會停止。
另邊廂，隨着「港幣－人民幣雙櫃台」模式下周一啟動，財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指，人民幣計價的成交在初始階段佔整體市場比例未必很顯著。此外，瑞銀擬以自身品牌取代瑞信於明年5月在港再舉辦亞洲投資論壇。
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