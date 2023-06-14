中央谷AI 擬3年建萬家產教融合企業

內地A股市場昨日聚焦中國人民銀行逆周期調節的政策工具外，人工智能（AI）概念股亦因國策護航而再度爆發，昨國家發改委等8部門聯手印發今後3年《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案》，表明計劃在集成電路（IC）、AI等戰略新興產業深入推進產業教育融合，培養服務支撐產業重大需求的技術人才，到2025年建設培育一萬家以上產教融合型企業。

該方案提出5方面共19條政策措施，要求產教融合試點城市在2025年達到約50個，更預告將啟動遴選第二批約30個試點城市。發改委社會司司長劉明昨形容這是含金量很高的文件，第二批產教融合試點工作將於今年下半年啟動。

相關板塊熱炒 A股反彈 劉續指，當局扶持組合舉措主要是讓「金融+財政+土地+信用」的支持政策看得見，讓相關企業嘗到甜頭。3類資金來自中央預算內投資、地方政府專項債及中長期貸款，下一步將結合國家重大戰略和經濟發展需要，持續優化職教專業布局結構。加上AI框架生態峰會本周五在上海舉行，帶挈內地AI內容生成（AIGC）概念、ChatGPT及晶片板塊昨均漲2.5至3.5%，遠超滬綜指及深成指各彈升0.15%及0.76%的幅度，兩者分別收報3,233點及10,955點。

值得留意是，滬深兩市主板成交僅9,423億元（人民幣‧下同），按日減逾2%；滬、深股通共錄淨沽出逾兩億元。惟中信証券料半導體行業按季復甦趨勢有望持續，冀下半年消費電子需求恢復及遠期AI對算力及存儲需求有所推動。

科創領域特設減稅降費 同時，發改委等部門公布今年降成本重點工作通知，在8方面落實22項任務。其中對科技創新及重點產業鏈等領域將推針對性減稅降費政策，相關企業研發費用稅前加計扣除比例，由75%提高至100%的政策將長期實施。

在稅費優惠政策亦會增強精準性，今年底前對每月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅等；明年底前，對微利企業全年應納稅所得額不超過100萬元的部分減按25%計入應納稅所得額，按20%稅率繳納企業所得稅等。