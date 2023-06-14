傳逾10招救內房 研降未償還樓按成本

內地周四發布消費、工業等重磅數據之前，多方位穩經濟復甦步伐，尤其是市場憧憬的房地產行業救市措施隨時登場。市傳內地正考慮採取一籃子刺激措施，至少包括10多項支持內房和內需等領域的措施，消息指監管機構正尋求降低未償還住宅按揭的成本，並透過國家政策性銀行增加再貸款，以推進發展商「保交樓」進展。

87%融創債權人加入重組協議 資產管理公司Pimco稱，內房行業需更全面政策和更廣泛使用不同的融資渠道，才能實現有意義的復甦。

昨日該企與大多數債權人小組訂立修訂協議，債權人小組若干成員已就該協議簽署一份承諾函，承諾選擇總額不少於8億美元的強制可轉換債券。

此外，仍陷財務糾紛的萬達集團董事長王健林就繼續力挽狂瀾，據報與內地監管機構及投資者親自磋商，就數十億美元債務爭取寬限方案。反觀內房藍籌龍湖，獲國際評級機構惠譽將展望從「負面」調整為「穩定」。

外資料趁房產違約潮掃貨 不過，據報有外資瞄準中資開發商的違約潮，趁低吸納已失去贖回抵押品權利的房產。新加坡等外國投資者現正加緊捕捉掃貨時機，瑞士百達財富管理及加拿大資產管理公司對此類交易大感興趣。MSCI明晟數據指，內地去年第四季辦公室和工廠在內的取消贖回不良資產銷售額創下19.3億美元新高，按年增14%。

全球不動產資管公司凱德投資今年曾表達外資對中國被接管物業的興趣，2月更設立凱德中國特殊機會夥伴計劃，總承諾股本11億坡元，該計劃已收購北京蘇寧生活廣場及廣東佛山物流項目。