華出招谷內需 料陸續有來

人行降7天期逆回購利率及常備貸息 10個月首次 中央為穩定經濟，加上趕及內地5月份金融數據和美國5月消費者物價指數（CPI）數據出爐前「出招」，可謂費盡心思。人民銀行昨將7天期逆回購操作中標利率下調10點子，降至1.9厘，傍晚更下調常備借貸便利（SLF）利率10點子，均為相隔10個月來首次。分析指，調降政策利率在於提振內需復甦，預計周四出爐的中期借貸便利（MLF）及下周的貸款市場報價利率（LPR）有機會「跟大隊」調降。

人行下調SLF利率，隔夜期、7天期及一個月期均降10個點子，分別至2.75厘、2.9厘及3.25厘，SLF利率即央行的貼現窗利率，下調後可壓縮利率走廊上限，有助利率走廊整體下移，推動實體經濟融資成本下降。

離岸人幣跌至逾半年低 SLF利率降幅與逆回購操作利率調整一致，惟中美息差稍擴大下，導致人民幣貶值壓力增，在岸人民幣亦一度跌穿7.16，低見7.168；離岸人民幣兌每美元曾跌穿7.17關口，與官方開出的人民幣中間價齊跌至逾半年低位，後者按日急插286點子至7.1498。同時中國10年期國債孳息率受壓，跌至2.63厘的9個月新低。

官媒指，人行此舉反映資金市場供求，釋放加強逆周期調節和穩定市場預期的政策信號，是穩健貨幣政策精準有力的體現，降息操作將有利提振市場信心，為經濟回升向好提供有力支持。

多名經濟學家異口同聲認為，內地經濟偏弱，需繼續推行寬鬆貨幣政策以穩信心。其中，野村中國首席經濟學家陸挺指，內地經濟出現二次探底風險在過去一周持續升溫，內房銷情和樓價下行更明顯，出口收縮亦超預期，需求弱導致通縮壓力加劇。

惟陸挺指，小幅度利率下調影響有限，未來數月料政府將通過增加特別地方政府債券配額、為政策銀行提供更多貸款配額及由人行直接提供資金等方式，加大對地方的轉移支付，以抑制內房進一步疲弱。

5月社融增量差過預期 他同時亦預估，中央將重新部署金融工具的使用，以維持地方政府的財政周轉，最終實現今年經濟增長5%的目標。

繼上月美元計價出口轉跌、生產物價通縮風險升溫，信貸金融數據亦遜預期。5月底社融資規模增量1.56萬億元（人民幣‧下同），低於預期的兩萬億元，但按月增3,312億元。上月新增人民幣貸款1.36萬億元，亦少過預期的1.55萬億元，卻較4月飆近九成；人民幣存款卻轉增1.46萬億元，其中住戶存款轉增5,364億元，可見近日內銀減存息並非無因，特別是鼓吹撬動銀行存款谷消費、投資以至買樓之風盛行。

另據初步統計，5月廣義貨幣（M2）餘額按年升11.6%至282.05萬億元，較4月放緩0.8個百分點。

華富翁流出恐全球最多 此外，據國際投資移民公司Henley & Partners報告預測，中國今年仍是最多高淨值人士淨流出的國家，估計將有1.35萬名以美元計的百萬富翁淨流出，其次為印度及英國，分別為6,500人及3,200人；香港估計有千名百萬富翁淨流出，排名第6，不到2022年實際淨流出量的一半。

隨着中美息差稍為擴大下，人民幣貶值壓力增加。 中國先發制人降息減稅雙管齊下