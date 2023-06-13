零和博弈無贏家 全球秩序去美化

美國自2018年向中國發動貿易戰，就是選擇以零和博弈的思維，來看待自由貿易體系，變相放棄互利共贏的全球化基礎，只追求美國利益。數年時間的推演，包括歐洲諸國及中東產油大國，均意識到美國主導這場與中國的「零和博弈」，損及自身利益，故傾向不選邊站，保持與中國的經貿聯繫，並參與重塑去美元化下的新秩序！

過去數十載，成就美國的世界霸權，石油美元體系可謂關鍵所在。可如今，隨着美國的頁岩氣技術成熟，美國憑藉頁岩油可以做到自給自足之餘，還可在俄烏戰爭中協助歐洲化解能源危機，加上美國主動撤軍阿富汗，這使得中東產油諸國警覺與美國的關係已變，嚴格上已成為競爭對手。故見去年美國呼籲產油國不要減產托油價，以協助抗通脹，產油國卻一於少理而作出減產決定，基本上是向世界說明兩者的關係已經生變。

石油一直是全球的主要能源，以美元支付結算，造就了過去數十年美元的霸主地位。如今油金體系生變，作為全球最大產油國的沙特阿拉伯已不只一次表示會考慮使用非美元進行能源交易支付結算。

在沙特眼中，地緣政治上難再靠美國「保平安」，經濟上美國更已成為競爭者。美國在中東地區的角色已改變，加上全球未來數十年都大舉推動環保能源，石油需求將會逐年減少，強如沙特都要開始尋求推動轉型。在這段過渡期，與其死跟利益關係已改變的美國，倒不如現實一點，與石油需求大國如中國加強雙邊經貿聯繫，以確保經濟轉型順利過渡。

這是為何上周四美國白宮高層才完成訪問沙特，沙特官員近日就在首都舉行的國際活動上，明言少理西方國家對中國所提出的警告，與中國加強合作，直接向美國打臉！說到底，產油國在商言商，不願參與美國主張的零和博弈。畢竟，國際關係是以「利」來構成，美國的國際政策損人害己，削弱了共贏的利益基礎，變化已沒有回頭路，美國是要堅持行這條錯誤的道路，全球去美元化必將加快推演。

這是為何作為國際金融中心的香港，財金官員須要跟緊國策，出訪阿聯酋拓展金融商機。若這種國際形勢發展下去，沙特等產油國最終將接受人民幣作為石油交易的支付結算，這可謂敲響了美元霸權的「喪鐘」。至於往後人民幣的國際應用程度有多大，還須視乎中國的經貿和金融發展。若然香港的人民幣金融產品，能為這些收取人民幣的中國貿易夥伴，帶來可觀的投資機遇，一來將大大增加人民幣的國際需求，二來可推升人民幣資產估值，將成為把世界金融中心向東移發展的重要一步。

是故，且別小覷下周一港股啟動的人民幣櫃台交易，長遠將為盤活港股交投，強化香港作為人民幣離岸中心角色，以及增加人民幣流動性，加速國際化的一個重要里程碑。香港也得認清百年大局，好好經營金融事業，才有望真正激活市道，振興經濟，在全球去美元化下，包括貨幣制度的多元金融創新轉型，將會變得順理成章，並不再如洪水猛獸般可怕！