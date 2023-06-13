產經

輪商精選：港交所看升 考慮17099

多家中資券商發表研究報告看好A股，預測股市有望挑戰2022年以來新高，主要理由包括政策支持和美國聯儲局可能暫停加息。恒生指數昨日連升第4個交易日，指數踏入6月補回逾1,000點跌幅。
騰訊好友留意16850
香港交易所(00388)致力協助發展互聯互通，將增設人民幣櫃台，多隻股份下周一可透過櫃台作人民幣交收。主席史美倫表示，下一步將推動港股南向通增設人民幣交易，以降低內地投資者的匯率成本。如看好人民幣櫃台機會，可參考港交所價外認購證17099，行使價360元，12月到期，實際槓桿8.5倍。不過，港股交投近日受壓，成交不足1,000億元，如看淡可留意港交所認沽證11937，行使價265.7元，11月到期，實際槓桿9.1倍。
至於騰訊控股(00700)，報道指其人工智能（AI）計算技術成功協助國寶級文物「拼接復原」，如預期有更多人工智能技術的應用，看好可考慮騰訊價外認購證16850，行使價410.18元，10月到期，實際槓桿8.4倍。
相反，騰訊股價近日受制於340元關，如看淡可留意中長期認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿6.2倍。
同樣在6月顯著回升的美團(03690)漲幅已達15%。報道指公司將加快攻港步伐，最快本月底拓展至全港多個地區，向餐廳提供推廣期內平台服務費全免補貼。如看好美團在港業務發展，可留意美團價外認購證16851，行使價150元，12月到期，實際槓桿4.9倍。相反，如認為美團近期升幅過急，可參考中期認沽證15565，行使價99.98元，12月到期，實際槓桿4.2倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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