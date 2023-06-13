輪商精選：港交所看升 考慮17099
多家中資券商發表研究報告看好A股，預測股市有望挑戰2022年以來新高，主要理由包括政策支持和美國聯儲局可能暫停加息。恒生指數昨日連升第4個交易日，指數踏入6月補回逾1,000點跌幅。
騰訊好友留意16850
香港交易所(00388)致力協助發展互聯互通，將增設人民幣櫃台，多隻股份下周一可透過櫃台作人民幣交收。主席史美倫表示，下一步將推動港股南向通增設人民幣交易，以降低內地投資者的匯率成本。如看好人民幣櫃台機會，可參考港交所價外認購證17099，行使價360元，12月到期，實際槓桿8.5倍。不過，港股交投近日受壓，成交不足1,000億元，如看淡可留意港交所認沽證11937，行使價265.7元，11月到期，實際槓桿9.1倍。
至於騰訊控股(00700)，報道指其人工智能（AI）計算技術成功協助國寶級文物「拼接復原」，如預期有更多人工智能技術的應用，看好可考慮騰訊價外認購證16850，行使價410.18元，10月到期，實際槓桿8.4倍。
相反，騰訊股價近日受制於340元關，如看淡可留意中長期認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿6.2倍。
同樣在6月顯著回升的美團(03690)漲幅已達15%。報道指公司將加快攻港步伐，最快本月底拓展至全港多個地區，向餐廳提供推廣期內平台服務費全免補貼。如看好美團在港業務發展，可留意美團價外認購證16851，行使價150元，12月到期，實際槓桿4.9倍。相反，如認為美團近期升幅過急，可參考中期認沽證15565，行使價99.98元，12月到期，實際槓桿4.2倍。
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