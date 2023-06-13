商品分析：極端天氣勢推高農產品價

上周鐵礦石及銅價顯著反彈，新加坡鐵礦石期貨及紐約期銅價格分別上升約5%及1%。小麥及大豆價格因面臨炎熱乾旱天氣，影響了農作物產量，令相關的芝加哥期貨價格上升近2%。另一方面，雖然沙特阿拉伯單方面削減原油產量，由於市場憂慮需求，紐約期油下跌1.9%至每桶70.2美元。金價靜待美國息口走勢發展，變動不大。

美國國家海洋和大氣管理局最近宣布厄爾尼諾現象正式開始，引發了對天氣和農作物的擔憂。厄爾尼諾是指太平洋中央海面溫度高於正常的情況，這種天氣現象通常會給非洲中部帶來乾旱，對該地區的農業生產有不利影響。

可可原糖憂供應短缺 此外，印度和東南亞亦通常在厄爾尼諾現象出現時經歷乾旱，而澳洲和南美洲的某些地區可能面臨更乾燥和炎熱的天氣。今年的厄爾尼諾現象比往常更早形成，根據氣候科學家的說法，其強度有56%的機會達到強烈程度，有25%的機會達到超大規模。

亞洲及非洲對預期的厄爾尼諾特別脆弱，未來幾個月預計將出現極端炎熱天氣，可能對其他農作物的生產帶來影響。可可及原糖等在厄爾尼諾周期中往往在各種農產品生產中承受嚴重影響，可能面臨供應短缺。可可價格今年已經飆升了22.5%，6月計至上周五已升了5%。糖價至今更累漲40.2%，6月升勢略緩，但仍升了1%。

另一在厄爾尼諾現象下通常受影響較大的稻米，雖然價格今年迄今下跌9.2%，但在6月展現觸底的迹象，已反彈了5%。美國農業部估計印度在2022/2023年的大幅增產，導致2023/2024年全球供應增加430萬噸，但這一增加被泰國和柬埔寨的減產所抵銷，導致2023/2024年全球供應量保持不變。雖然預計全球庫存將達到1.702億噸，但仍低於去年水平。

小麥產量料保持增長 北歐、黑海地區、美國和加拿大的許多地區面臨乾旱，引起市場對今年小麥產量的擔憂。同時，澳洲政府已因天氣現象將即將到來的小麥產量預測下調約三分之一，降雨不足還影響了俄羅斯的春小麥，而阿根廷的冬小麥種植亦面臨挑戰和可能下調產量。

此外，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致了一個重要水壩的破壞，引發了對黑海供應的擔憂。儘管這樣，美國農業發布的《世界農業供需估計》仍預期俄羅斯、印度、歐盟和烏克蘭等國的產量大增，令全球小麥產量將增加1,080萬噸，達到1.1億噸。

綜上所述，厄爾尼諾現象可能導致亞洲和非洲等地出現極端炎熱天氣，對農產品生產帶來不利影響。可可、糖和白米價格均出現了明顯的上漲。全球小麥產量雖受乾旱和其他不確定因素影響，但仍然預期有所增長，市場將繼續關注厄爾尼諾現象對商品價格的影響。

（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝