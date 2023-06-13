新盤概況：傲華上樓書 短期開放示範戶

協成行發展總經理方添輝表示，傲華的銷售部署已進入直路階段，計劃短期內對外開放設於鰂魚涌的項目展覽廳及示範單位。該公司物業銷售主管張詩敏指出，展覽廳內的3個示範單位，涵蓋的戶型包括一房戶及兩房戶。

樓書顯示，該盤為一幢樓高23層住宅大樓，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由190至737方呎，供應最多的一房戶佔整體近五成。標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機。全盤面積最細及最大的單位均屬特色戶，最細為3樓B室，實用面積190方呎，開放式間隔，連75方呎平台。該盤不設停車位，預計關鍵日期為2025年5月31日。

弦岸傳今日開價 另一個將推售的新盤弦岸，示範單位已於上周曝光，亦已上載樓書。市傳項目將於今日公布首張價單。發展商早前透露，首批單位將提供不少於50伙。

NOVO LAND 2A期或周末賣次輪 新界區樓盤乘勝追擊，新鴻基地產( 00016 )的屯門兆康NOVO LAND第2A期，部署今日上載第二輪銷售安排。新地代理總經理陳漢麟表示，項目預計於本周末展開次輪銷售，有機會推售更多三房戶型，以及悉數盡推價單涵蓋的特色戶。

他指，由首輪銷售的數據可見，買家中以年輕人比例佔多，亦有部分較年長的買家屬投資者。按地區劃分，買家來自新界區為主，港島及九龍區則佔約兩成。

利奧坊‧壹隅1033萬成交 同系旗下樓齡約4年的將軍澳晉海II，昨重新以價單形式沽出曾於2020年7月終止交易的兩房戶，單位為3A座30樓D室，實用面積474方呎，最新成交價791.61萬元，呎價約16,701元。資料顯示，該單位原於2018年5月以882.57萬元沽出。

傲華3樓B室圖則 陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期首輪買家意見反映項目吸引，對次輪銷情有信心。