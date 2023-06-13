新盤概況：傲華上樓書 短期開放示範戶
港島兩個主打中小型單位的單幢新盤將同期推售，為新一輪搶客戰掀起序幕。其中，協成行發展旗下的筲箕灣傲華，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網，並將於短期內開放示範單位。莊士中國(00298)的鴨脷洲弦岸，亦於今日公布最新部署。
協成行發展總經理方添輝表示，傲華的銷售部署已進入直路階段，計劃短期內對外開放設於鰂魚涌的項目展覽廳及示範單位。該公司物業銷售主管張詩敏指出，展覽廳內的3個示範單位，涵蓋的戶型包括一房戶及兩房戶。
樓書顯示，該盤為一幢樓高23層住宅大樓，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由190至737方呎，供應最多的一房戶佔整體近五成。標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機。全盤面積最細及最大的單位均屬特色戶，最細為3樓B室，實用面積190方呎，開放式間隔，連75方呎平台。該盤不設停車位，預計關鍵日期為2025年5月31日。
弦岸傳今日開價
另一個將推售的新盤弦岸，示範單位已於上周曝光，亦已上載樓書。市傳項目將於今日公布首張價單。發展商早前透露，首批單位將提供不少於50伙。
NOVO LAND 2A期或周末賣次輪
新界區樓盤乘勝追擊，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，部署今日上載第二輪銷售安排。新地代理總經理陳漢麟表示，項目預計於本周末展開次輪銷售，有機會推售更多三房戶型，以及悉數盡推價單涵蓋的特色戶。
他指，由首輪銷售的數據可見，買家中以年輕人比例佔多，亦有部分較年長的買家屬投資者。按地區劃分，買家來自新界區為主，港島及九龍區則佔約兩成。
利奧坊‧壹隅1033萬成交
同系旗下樓齡約4年的將軍澳晉海II，昨重新以價單形式沽出曾於2020年7月終止交易的兩房戶，單位為3A座30樓D室，實用面積474方呎，最新成交價791.61萬元，呎價約16,701元。資料顯示，該單位原於2018年5月以882.57萬元沽出。
恒基地產(00012)兩個住宅項目於昨日共沽4伙。旺角利奧坊‧壹隅兩宗成交共涉1,670.34萬元。包括2座19樓A室兩房戶，實用面積405方呎，以1,033.34萬元成交，呎價約25,515元。紅磡必嘉坊‧迎匯亦沽兩伙，涉額共1,354.95萬元。包括25樓B室，為實用面積378方呎兩房戶，成交價812.16萬元，呎價約21,486元。
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