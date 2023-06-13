代理估中小單位價年漲12%

通關後經濟持續復甦，地產代理行續睇好樓市走勢。利嘉閣地產料，下半年中小型住宅樓價有約5%升幅，料全年累漲約12%。

預期一手買賣年增45% 該公司總裁廖偉強表示，下半年樓市走勢樂觀，受惠本地購買力，以及內地與海外人才陸續來港，增加買賣及租賃需求，而未來息口傾向見頂，樓市繼續價量齊升。當中，除中小型住宅樓價上升外，豪宅下半年亦料漲約3%，全年則可升約8.5%。

租金方面，他估下半年中小型住宅租金漲約6%，全年將升約10%。豪宅租金下半年也看升約5%，全年料漲近8%。

發展商積極推盤，他又預期，下半年一手私宅買賣登記量可再升約三成，上試約8,200宗水平，全年合計料約1.45萬宗，較2022年料漲約45%。下半年二手私宅交投量則較上半年升約30%至近2.28萬宗，全年累計登記量料逾4萬宗，較去年同期再增約33%。綜合預計，全年整體私宅交投量料錄約5.48萬宗，較去年多約36%。

該行董事陳大偉預計，上半年私宅有約23,815宗登記，涉額約2,368.46億元，較去年下半年升約34%及約50%。