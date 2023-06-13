半新樓盤輸得慘烈

薈蕎傳貶43% 尚‧珒溋低市價一成沽 新樓供應持續增加，淡市下部分半新盤業主輸得「慘烈」。沙田薈蕎一個連花園複式單位，市傳劈價至約950萬元易手，約4年間樓價帳面貶值近43%。啟德尚‧珒溋亦有收租單位剛減價至1,416萬元沽出，低市價約10%，約4年帳蝕約71.5萬元。

市場消息透露，上述薈蕎低層特色戶，實用面積約798方呎，連約479方呎花園，早於3月曾在拍賣會上開價1,550萬元推拍，近日代理行開價1,200萬元，降價約250萬元沽，呎價約11,905元。

天鑄銀主盤料貶2260萬 據了解，該單位原業主於2019年以近1,660萬元一手購入，樓價帳面蒸發近710萬元。消息稱，上址當年是以發展商提供的高成數按揭入市，其後曾再作按揭或貸款。

近年啟德多個樓盤推出，區內二手樓交投受壓，6月暫只錄約3宗二手買賣。中原楊詠滔表示，上述尚‧珒溋2座低層L室，實用面積約586方呎，「大兩房」設計，年初開價1,480萬元，換樓客見單位可改為三房，獲減64萬元購入，呎價約24,164元。原業主於2019年以1,487.5萬元一手購入，其後一直長線收租，近日沽貨作其他投資。

銀主頻頻以「時光倒流」價沽貨。市場消息稱，何文田天鑄7座高層同類物業，實用面積約1,479方呎，市傳日前以約4,700萬元售出，呎價約31,778元，較2017年中一手購入價帳面低逾2,260萬元或逾32%。據悉，同一組買家當年購入項目至少4伙，同座另一個中層戶也淪為銀主盤，上月以4,280萬元售。

新港城3年帳蝕10萬 除半新盤外，傳統大型屋苑都要蝕才有承接。中原胡耀祖指，馬鞍山新港城J座高層3室兩房戶，實用面積約338方呎，開價約680萬元，議價後售635萬元，呎價約18,787元，原業主持貨約3年帳面虧蝕約10萬元。

該行陳家富稱，屯門新盤持續搶佔區內二手客源，交投淡靜。同區翠林花園A座中層4室，實用面積約330方呎，叫價420萬元，減價10萬元，以410萬元易手，呎價約12,424元。原業主於2018年12月購入，持貨約4年半同一價錢轉售，料蝕使費。

近日二手住宅貶值個案