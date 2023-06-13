絲絲講場：「鵝廠」員工呻科企點運滯

話說呢名老哥吐苦水，話「家陣人人一個人做3個人嘢……（公司）現金唔係好多，上頭想降成本，提高效率」，但係覺得份糧唔值咁嘅工作壓力，慨嘆「互聯網公司黃金歲月已一去不復返。」

回購撐股價 瘦身損士氣 篇報道引述佢嘅用意係佐證科網大廠面對環境唔好，一邊加緊瘦身，一邊加緊回購，可惜應付得投資者就損害咗士氣，順得哥情失嫂意。之但係唔托下個價又唔對路，因為據報有啲員工份糧一半用股份嚟出。

事實上，內地俗稱「鵝廠」嘅騰訊，舊年大市最沉嘅10月份試過連續3日掟6億銀出嚟回購，尋日再掟多4.02億元，由舊年到尋日累計超過454億元，而舊年工資、薪金同花紅折合都係814億元咋，即係接近56%囉！

咁究竟呢個板塊有無得升呢？美銀證券中國股票策略師吳旖就覺得難啲，直言真係有啲暗淡，原因包括資本成本貴咗。更有分析師話，淨揸唔沽空嘅長倉基金老早閃人，摩根大通舊年話呢個板塊「不能投資」，依家睇番有道理……

余絲韻