絲絲講場：索羅斯交棒小兒子打理生意

「子承父業」係唔少華資企業嘅交棒模式，估唔到連老外「金融大鱷」索羅斯都鍾意呢個傳統，佢最近向外媒確認，已經委任小兒子、現年37歲嘅亞歷山大（Alexander Soros）做繼承者，接棒其手下價值250億美元（約1,950億港元）嘅金融帝國同「開放社會基金會」（OSF），仲讚呢位公子「值得勝任」！

傳哥哥同老竇唔啱傾 不過消息一出，外界仍然非常詫異，事關之前有唔少揣測都估索羅斯屬意交棒畀哥哥喬納森（Jonathan Soros）。事關論出身，呢位52歲的哥哥之前參與過管理家族業務，金融背景濃厚。之但係，有傳佢同老竇一向都「唔啱傾」，早喺2011年仲離開埋老竇門戶添，可能就係呢個原因做唔到新一代掌門人接管OSF！

至於新舵手亞歷山大就同外媒講，OSF喺佢領導之下，會依循老竇索羅斯規劃嘅類似道路前進，推動言論自由、刑事司法改革、保障少數民族同難民權利，同時支持自由派政治人物，又話自己較老竇「更加政治化」，首要目標之一，就係反對前總統特朗普再執掌政權。

最後講少少背景資料畀大家知，OSF每年都會向支持全球人權及建立民主嘅組織捐出15億美元（約117億港元），性質以政治為主，而大家平時聽開嘅索羅斯基金管理（SFM），據報旗下嘅資金，有唔少就用於OSF身上。

余絲韻