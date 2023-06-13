經合組織推加密貨幣稅收新規

正備受美國監管部門狙擊的加密貨幣交易所幣安（Binance）及Coinbase目前經營皆陷困境之際，經合組織（OECD）近日宣布推出一項新的加密貨幣稅收標準，並且對現有的共同申報標準進行了一系列修訂，希望可以通過制訂新的稅收標準，減少使用加密貨幣進行逃稅行為。

據報，這套新規則還對共同申報標準（CRS）進行了修改，旨在提高海外金融帳戶的稅收透明度。

分析：SEC為撐美元打老虎 分析指出，在加密貨幣業者正忙着為下一次美國國會聽證會準備之際，SEC先下手為強利用行政手段進行表態，且有心對準兩隻「大老虎」來開刀，目的是要向市場傳達一個正確訊息，就是「市場不需要更多的數碼貨幣……因已經有了數碼貨幣，就是美元。」

目前Coinbase和幣安都被指控未能在SEC註冊其交易所。惟據SEC的解釋，大多數加密貨幣都是證券，故現行法律賦予SEC權力進行監管。另有指SEC今次針對幣安，選擇在華盛頓特區提起訴訟，很有可能將對幣安提起刑事指控；至於選擇在曼哈頓起訴Coinbase，按慣例是普通的證券訴訟，顯見兩者處理手法輕重有別。

有研究報告估計，美國有12%的人擁有加密貨幣投資，故更多的監管和透明度可能會為加密投資合法化交易鋪平道路。比特幣昨日曾報每枚25,969美元，升0.5%；以太幣報1,748美元，跌0.5%。