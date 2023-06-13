美或待7月才加息 道指早段漲127

美國聯儲局將於本周議息，外媒引述分析指，是次會議可能會維持息率不變，但就會為7月再一次加息預留空間。美股3大指數周一早段靠穩，道指曾升127點，報34,004點；標指升13點，報4,312點；以科技股為主的納指升75點，報13,334點。

分析指，是次聯儲局主席鮑威爾或會暗示，6月不加息不代表局方無限期暫停加息；又指此舉為當局在7月再加息一次留下空間。統計顯示，美國通脹數據弱於預期的可能性更大，對今年失業率中值預測亦從4.5%下調至4.3%。

瑞銀完成收購瑞信 高盛在報告將標指今年底目標上調到4,500點，比此前預測高12.5%或500點，亦意味標指較上周五收市有4.67%的潛在上漲空間，更料升勢將擴大到重磅科技股以外的板塊。即使該行提醒，股市下行風險主要來自經濟增長意外下滑，以及頑固的高通脹導致聯儲局延續鷹派政策，但整體而言未來12個月經濟衰退的可能性或低於普遍預期，且高盛對美企的盈利預測亦高於同行。

公司消息方面，瑞銀集團昨宣布完成收購瑞信集團，並指出合併後的業務將作為一家綜合銀行集團。在進一步合併前，會採取以下管理模式，瑞銀集團將管理兩家獨立的投行瑞銀和瑞信，兩間機構繼續擁有自己的子公司和分行，並繼續服務客戶；瑞銀集團的董事會和執行董事會將全面負責合併後的集團營運。瑞銀亦預期普通股權一級資本比率（CET1）將於今年第二季達14%，全年大致維持相同水平。

早前，據報瑞銀行政總裁埃爾莫蒂發表公開信再提醒，隨着瑞銀繼續與瑞信合併，未來將變得崎嶇不平，預計整個過程將需要3至5年的時間。是次合併是繼2008年金融危機以來最大型銀行業合併。消息又指瑞銀及瑞士政府均已承諾今次收購將為股東帶來回報，並不會成為納稅人的負擔。

博通傳獲准購VMware 同時，瑞銀接管瑞信所有業務後，據報將對瑞信實施更嚴格的限制，第一步是公布20多條的新限制措施，包括禁止在俄羅斯、利比亞、敍利亞及委內瑞拉等高風險國家招攬新客和銷售較複雜金融產品等。其他措施包括禁止烏克蘭政客開戶，以及防止出現洗黑錢情況等。

另外，市傳晶片設計公司博通斥610億美元收購雲計算公司VMware將得到歐盟反壟斷監管機構批准，兩企股價早段分別曾升3.64%及2.39%。