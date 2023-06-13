日股強勢 趨受重視

長倉基金增配置 亞洲投資者日益關注 港股繼續「半生不死」，日本企業的成本上漲壓力逐漸降溫，加上市場估計日本貨幣政策尚未到達急劇「收水」的臨界點，日本股市昨日於33年高位附近徘徊，更有業界人士直言，已有向來專注研究中資股的亞洲投資者把精力轉移至日本股市。

日本傳統券商野村證券的首席股票策略師池田雄之輔稱，月初赴新加坡與亞太區投資者交流，佔出席者六成的長倉基金基本上把日股的配置力度由「低配」變為「中性」，即從低過基準指數的日股權重加至與之相若的水平，並無太多猶豫，更有愈來愈多以前專攻中資股的人也開始關注日股。

池田去年底已預言日經平均指數今年會回升至31,000點。他指出，以上現象除了股神巴菲特重倉日本5大商社外，就是估值比美股低廉。

PPI按月跌幅遠超預期 事實上，日本企業的成本通脹亦在紓緩，5月份生產物價指數（PPI）按月回落0.7%，跌幅遠超市場預期，按年升幅遂由前一個月的5.9%，回落至5.1%，連續5個月降溫，並創11個月之後新低。當中，對企業經營壓力最重的電力、燃氣及水費之按年漲幅，由4月份的24.3%縮至13.1%，原油、煤炭、非鐵金屬的價格亦繼續低於去年同期，進口物價則按年下跌5.4%，連續兩個月下跌，跌幅比前一個月大1.6個百分點。

市場估計編製上述指數的日本央行本周議息會繼續按兵不動，日經平均指數昨日盤中曾升0.78%，高見32,517點，收市升0.52%，報32,434點。日圓匯價靠穩，高見139.07兌每美元，或每百日圓高見5.6337港元。

不過，大和證券的首席策略師阿部健兒表示，以日股整體股息回報率與美國國債孳息率之間的差距來看，日股估值有點過高。花旗股票策略師阪上亮太提醒，中美經濟放緩仍會影響日股能否進一步向上，尤其要關注未來半年美國的失業率。

要留意的是，5月份日本工業機械訂單按年下跌22.2%，國內和國外分別按年倒退24%及21.3%；首5個月累計則按年下跌14.6%，國內和國外分別按年倒退17.5%及13.1%。

花旗對日經指數的展望相對同業保守很多，預計今年下半年最多只會升至32,500點，基本目標僅26,000點。阪上稱，日股下一個催化劑在於哪些地位足以代表日本的大企業落實減少「政策保有株」（即交叉持股），以解決市帳率低於一倍的尷尬局面。

台韓股市年內升近兩成 氣勢如虹的還有台灣和南韓股市，台灣加權指數昨日在台積電的帶動下差點攻破17,000點關，刷新近14個月高位，本年漲幅擴至19.93%。韓股昨日微跌0.45%，但今年以來累計漲幅仍近19%，主要是人工智能（AI）投資熱潮炒起兩家記憶體龍頭三星電子和SK海力士，LG新能源及浦項鋼鐵則受惠電動車。有美資對沖基金經理稱，宏觀經濟是有暗湧，惟集齊電動車和AI兩大結構性主題的韓股已經走出最壞時刻，又比日本、台灣和美國股市便宜。

證券界對日經指數今年展望