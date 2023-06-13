港府料家族辦公室落戶續增

本港正力吸家族辦公室落戶，財金官員出席活動時表示，香港金融生態系統充滿活力，而且金融基礎設施完善，加上高水平的專業服務，自然是全球家族辦公室的首選地點；又指有不少早前參與家族辦公室論壇的家族辦公室，正考慮或將落戶香港，相信數量會陸續增加。

該官員指出，香港已修例提升稅制競爭力，投資推廣署亦設立推廣家族辦公室的專門團隊，而香港家族辦公室專業服務網絡聚集不同專業及持份者，包括私人銀行家、會計師、律師、財富管理人才、信託等，為港府提供專業建議，且配合所有金融監管機構支持，從而推動本港家族辦公室發展。

TMT醫療佔港股市值三分之一 出席同一場合的金管局助理總裁（外事）許懷志提到，部分綠色產品近年跑贏大市，可以為家族辦公室提供風險管理，同時應對氣候變化。金管局將考慮發行更多不同社會債券，包括可持續發展債券。