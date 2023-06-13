台晶片出口美國連升26個月

正當人工智能（AI）主導科技市場發展之際，外媒引述數據顯示，台灣對美國的晶片出口連續第26個月上升，而內地繼續是台灣晶片最大買家，佔當地出口比重近54%。

據報，台灣財政部數據指出，當地上月對美國的半導體出口按年升9%，對內地和香港下降14.3%；惟期內整體晶片出口按年下跌8%，跌幅較對上一個月的7.1%擴大。

台積電代工市佔逾六成 市場調研機構TrendForce的研究則提及，受終端需求持續疲弱及淡季效應影響，首季全球首10大晶圓代工廠營收按季下跌18.6%，至273億美元。其中，台積電市佔率升穿60%，排名第一，三星緊隨其後排第二，另美國的格芯（GlobalFoundries）超越聯華電子成為全球第3大廠房。

值得留意的是，隨着台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設廠投資，據報鳳凰城西北部城市皮奧瑞亞（Peoria）亦正評估因應台積電帶來的貨運商機，規劃興建一座機場，並通過9.5億美元的暫定預算。

另邊廂，美國自去年10月向中國祭出晶片出口禁令後，晶片戰時至今日又再度升級！消息指荷蘭政府正準備立法，禁止內地學生參加半導體和國防等敏感技術的大學課程，以避免技術外流。當地教育部長迪克格拉夫（Robbert Dijkgraaf）稱，正調查是否要針對部分學術計劃，減少國際人士的參與。