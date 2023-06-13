九毛九股價挫近半成 大行仍力挺

上周五該公司公布，李灼光為投放更多時間於其他個人事務，已辭任公司執行董事、首席財務官（CFO）、副總裁等職務；蘇淡滿則已獲委任為執董、首席財務官、聯席公司秘書等職位，均自6月9日起生效。

大行高盛隨即力挺九毛九，認為CFO辭職消息可能會在短期內影響投資者情緒，惟該行認為對九毛九的營運影響應該有限，且該公司創始人、主席管毅宏將繼續領導關鍵戰略和執行，而新任CFO亦自2019年加入以來一直與前任CFO密切合作，故維持予以「買入」評級。

主打品牌港末季開店 九毛九旗下主打酸菜魚品牌「太二」為不少港人北上覓食的人氣餐廳，昨日獲悉進軍香港，將於九龍塘又一城設置首間門店，預計今年第四季開張。據了解，公司將引入香港主題的菜單。

「太二」於2015年在廣州成立，門店早已遍布內地大部分城市，主要集中在北京、上海、廣州、深圳等一線城市，近年更陸續於新加坡、馬來西亞、加拿大、澳門開設分店。