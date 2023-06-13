蔚來新車減價3萬 取消免費充電

野村狠削目標價至7.5美元 蔚來昨於官方平台宣布，旗下全系列新車昨起售價減3萬元，且首任車主的用車權益即日起作調整，周一至7月底期間支付訂金購買新車的買家，可選購3萬元的權益升級包，服務包括每月4次的終身免費充電、每月流量達8GB的終身免費車聯網等。換言之，新車主若未選購升級包，到充電站就要付費使用，蔚來此後將推出靈活的充電服務套餐。

該企董事長李斌隨即對外指，這次降價調整方案已在內部討論很久，亦聽取部分用戶的意見和建議。他強調，「現在是最合適的發布時機，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到每個人都滿意。」惟蔚來午後股價最多彈升近7%，收報63.15港元，仍升4.72%。

今次蔚來加大新車折扣，相當於降低智能電動汽車入場門檻，或為降價保量策略之一。野村指，蔚來首季交付量逾3.1萬輛，收入約107億元，前者雖基本符合公司指引，但後者卻低於指引，尤其是上季毛利率下滑至1.5%，遠低於市場普遍預期的7.3%。該行將蔚來美股的評級由「買入」降至「中性」，目標價由25.8美元大減七成至7.5美元，因料其上升空間將受限於今年行業競爭加劇，且市場份額或僅有限改善。

上月內地汽車出口增58% 汽車內銷增長前景備受挑戰，但出口銷情持續穩升。中國汽車工業協會統計分析，5月汽車業出口38.9萬輛，按月增3.4%，按年亦增58.7%；單計新能源汽車，5月出口佔10.8萬輛，按月及按年各增7.9%及1.5倍，兩者升幅較4月均見收窄。

鎳乃製造電動車電池的重要原材料金屬之一，商品市場分析公司CRU分析指，今年全球鎳供應過剩將擴大，至2028年之前亦不會短缺，但料隨着內地電動車銷量今年下半年復甦，鎳需求有望回升。據預測，倫敦金屬交易所（LME）3個月期鎳合約今年的平均價格，將從去年每噸2.56萬美元，降至2.37萬美元，在2026年穩降至每噸兩萬美元以下。