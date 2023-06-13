淘寶香港站「618」首波成交額雙位數增

陳子堅表示，香港市場對於直播的適應度非常高，特別是大促銷期間，觀看人數不斷提升。自去年網購節「雙11」開始至今直播成績非常好，並透露這次「618」首階段促銷活動，淘寶香港直播的總成交金額錄按年高雙位數增長。

研「本地退」服務開放合作 有別於與電視廣播（00511，TVB）合作進行面向內地消費者的直播，淘寶香港這次特別邀請香港藝人林盛斌及其太太黃乙頤擔任「618淘寶香港直播大使」，參與10場面向香港消費者的直播活動，為港人提供限定優惠及產品。

到底港人最愛買甚麼？陳氏說，服飾及家具家居繼續為淘寶香港站兩大最受歡迎品類，成交金額有可觀的雙位數增長；而美妝、大小家電以及網上旅遊套票，在香港地區的增速亦非常強勁。他亦提到，過去3個月熱門搜尋產品包括旅遊相關、家具、3C數碼及夏季產品。

為了改善香港客戶的購物體驗，他謂，已對物流、支付等服務進行升級，包括夥拍不同銀行推出信用卡優惠，並完善傢俬商品的物流服務等。另外，目前「跨境包郵」及「本地退」服務已經覆蓋過千萬的商品，可是目前「本地退」服務僅由官方菜鳥物流提供，他期望之後與第三方物流公司合作，進一步擴大服務範圍。