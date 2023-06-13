內房L形復甦 恐衰多幾年
高盛估本月推新措施托市 或再放寬限購
內地房地產業復甦之路未明，投行高盛發表的最新報告預計，內地房地產市場將在未來幾年將持續低迷，呈現「L形」復甦，拖累內地經濟發展；惟同時預期，今年內地樓市對經濟增長的影響，會由去年拖低2.2個百分點，收窄至拉低一個百分點。
高盛報告指，內地政策制訂者堅決不再以房地產行業作為短期刺激工具，反而希望降低經濟對房地產行業的依賴，加上面對內地人口需求下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，以及住房負擔能力減弱，預計將出現多年放緩。
花旗下調多家房企目標價
該行相信，政府首要處理的是化解持續多年景氣低迷所帶來的問題，而非要帶動新的上升周期。
對於外界傳聞內地政府正準備多項新措施去支持房地產市場，並最快在6月出台。該行預計，內地政府將對新購房和換屋人士放寬信貸，降低按揭貸款利率及首付比例，進一步放寬購房限制。
萬達商管9.8億股權遭凍結
公司消息方面，萬達商管近日新增一則股權凍結訊息，被執行人為大連萬達商業管理集團，凍結股權數額約9.8億元人民幣。
至於目前正與境外債權人磋商的中國奧園(03883)，昨進一步交代建議暫緩償還債務安排進展，已於4月27日委任羅兵咸永道為監察會計師，並稱部分未還債的債權人已簽訂或加入暫緩償還債務協議，包括金額為28.62億美元的境外優先票據暫緩還債協議、3.75億美元的境外私募票據暫緩還債協議，及7.55億美元有關8項融資安排的境外債務工具暫緩還債協議；該公司股份續停牌。
由於內地房地產行業交易綜合服務平台易居(02048)自爆，因未能及時償還今年到期票據，構成違約，公司昨股價受拖累曾急插27.54%至0.25元，為2018年上市以來新低，收市跌幅略為收窄，收報0.29元，下跌15.94%，由於相關票據已到期，將於6月12日從聯交所除牌。易居已發出不可撤銷重組支持邀請，旨在透過新計劃重組其境外債務，並進一步將重組支持協議截止期限延至6月16日。
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