內房L形復甦 恐衰多幾年

高盛估本月推新措施托市 或再放寬限購 內地房地產業復甦之路未明，投行高盛發表的最新報告預計，內地房地產市場將在未來幾年將持續低迷，呈現「L形」復甦，拖累內地經濟發展；惟同時預期，今年內地樓市對經濟增長的影響，會由去年拖低2.2個百分點，收窄至拉低一個百分點。

高盛報告指，內地政策制訂者堅決不再以房地產行業作為短期刺激工具，反而希望降低經濟對房地產行業的依賴，加上面對內地人口需求下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，以及住房負擔能力減弱，預計將出現多年放緩。

花旗下調多家房企目標價 該行相信，政府首要處理的是化解持續多年景氣低迷所帶來的問題，而非要帶動新的上升周期。

對於外界傳聞內地政府正準備多項新措施去支持房地產市場，並最快在6月出台。該行預計，內地政府將對新購房和換屋人士放寬信貸，降低按揭貸款利率及首付比例，進一步放寬購房限制。

萬達商管9.8億股權遭凍結 公司消息方面，萬達商管近日新增一則股權凍結訊息，被執行人為大連萬達商業管理集團，凍結股權數額約9.8億元人民幣。

大行對內房救市措施的預測