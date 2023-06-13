恒指連升4日 成交804億一個月最少

港股缺乏方向，恒生指數全日波幅不足200點，昨日高開51點，報19,440點，已是全日高位，之後曾掉頭向下，最多跌134點，尾市走勢反覆，最終收市報19,404點，漲14點或0.07%，連升第4個交易日。全日成交縮減至804.36億元，是近一個月以來最少。

國企指數收報6,585點，跌3點或0.05%；科技指數收報3,944點，升10點或0.26%。港股通轉淨買入45.64億元。

華盛證券經紀部董事李偉傑稱，市場預計美國是次將暫停加息，惟仍需繼續留意聯儲局議息聲明。港股早前雖有升勢，惟恒指累積反彈幅度不小，加上利好消息有降溫迹象，料恒指短線於19,500至19,800點見阻力，重要支撐位18,600點，現階段維持「炒股不炒市」，上升動力缺乏，要待成交回暖才可能再轉強。

中港證監研拓寬互聯互通 值得留意是，中國證監會與香港證監會昨日在港會面，雙方同意加強和拓寬各項互聯互通機制，包括滬深港通、跨境理財通和基金互認安排，以及在衍生產品市場和資產管理業方面進一步合作，並探討了其他有助推動內地和香港資本市場健康發展的措施。