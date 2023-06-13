華債市走資561億 連續5個月流出

國際金融協會（IIF）數據顯示，外國投資者正湧入新興市場的股票及債券，推動新興市場上月吸資104億美元，惟中國明顯遭到冷落，上月流出內地債券的資金多達72億美元（約561億港元），為連續第5個月流出。

新興市場上月吸資逾百億美元，當中股、債分別佔69億美元及35億美元。不過，若不計內地，上月新興市場的債券實際錄107億美元流入，股票亦錄68億美元流入。

A股分化 滬挫深揚 中國經濟數據不及市場預期，加上中美關係未見好轉等，均令投資者對中國市場的興趣降溫。IIF數據顯示，上月內地股票僅錄得約一億美元流入。

至於內地股市昨日個別發展，滬綜指收市報3,228點，跌0.08%。深成指與深圳創業板指數則低開高走，分別報10,873點及2,152點，收升0.74%及0.44%。滬深兩市成交為9,654億元人民幣，外資經滬、深股通淨流出29.29億元人民幣。

此外，IIF表示，美元轉弱帶動新興市場本幣債券回報，股票則受惠通脹放緩及加息周期有機會暫停。不過，協會相信新興市場美元債務流入水平未來幾個月將下降，因流動性緊張歷來會降低債權人在年內最後一季增持的意欲。

整體而言，該會維持對美國未來幾個月通脹下降及經濟可控着陸的看法，這或有利於新興市場整體資金流動。

另數據顯示，上月資金主要流向亞洲新興市場，多達164億美元，當中印度、台灣及南韓股票的吸金力強勁。至於投資者自非洲和中東的新興市場撤資約58億美元。