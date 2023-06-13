印度指小米涉非法匯款 德銀滙豐花旗同收通知

涉及52億 已被扣押 外媒引述印度執法局（Enforcement Directorate,ED）一個上訴機構，根據當地《外匯法》發出通知，指控小米涉嫌非法匯款555.1億印度盧比（約52.77億港元）。

其實早在去年4月，ED指控小米印度分公司以專利權使用費支付的名義為由，非法向外國實體匯款，涉嫌違反印度《外匯管理法》，並已扣押小米在印度當地銀行帳戶該筆555.1億盧比的資產。今年4月，印度高等法院駁回小米對於ED凍結其資產所提出的上訴案。

印度指出，小米涉嫌利用誤導性訊息、以支付專利權使用費為由，非法向國外轉移資金。聲明又指，這通知已發給小米及其印度分公司的負責人員，而這些銀行所以收到通知，是因為涉嫌在沒有進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許被稱為專利權使用費向外國匯款。

小米早前已表示，這些付款都是合法的，會繼續採取一切手段來維護公司聲譽和利益，並強調公司在印度的業務會符合當地的相關法律和規定。小米股價昨收市報10.66元，跌1.66%。