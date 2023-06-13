油價插近5% 高盛再削預測

雖然中東與能源需求大國中國建立良好關係，但原油價格跌勢未止，紐約期油昨日插近5%，曾低見每桶66.83美元。就連油價大好友之一高盛都要再度出手調低油價預測至每桶86美元，主因是全球供應增加和需求減弱。

布蘭特期油昨最多曾瀉逾4%，低見71.7美元。有油市交易員表示，市場再度炒作美國與伊朗或很快達成臨時核協議，屆時美國將放寬對伊朗的制裁，為伊朗可出口更多原油鋪路。

OPEC+研改革應對波動 至於高盛曾於今年2月和4月看好油價會重返100美元水平，原因是中國自疫情開放，石油需求上升。該行4月時更稱，12個月目標價可達95美元，當中僅在3月因歐美出現銀行危機，而將明年目標價回調至97美元。

本次將12個月布油目標價削約9%至86美元，該行解釋，來自面臨制裁的國家俄羅斯、伊朗和委內瑞拉，其供應增加是價格前景向下的關鍵驅動因素。儘管受到西方國家制裁，俄羅斯的供應生產幾乎完全恢復，且經濟衰退的擔憂正打壓價格，利率上升可能是造成價格上漲的持續逆風。

沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）成員最近達成的協議涉及整體改革，可應對油市的不明朗及市場不穩定情緒。他出席中沙兩國商界論壇時稱，此舉有助穩定油市。沙特上周在維也納會議上曾宣布，會自7月起再減產每日100萬桶原油。

巴基斯坦人幣購俄油 另外，內地媒體引述巴基斯坦石油部長馬利克稱，該國以人民幣支付首批政府間進口的俄羅斯原油，但沒有透露定價或折扣等細節。巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫日前表示，第一批俄油已抵達該國的卡拉奇港，昨日起開始卸貨。

布油價格近年疲弱